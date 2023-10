La programació dedicada a la commemoració del 9 d’Octubre, Dia del Poble Valencià, va donar inici el dimarts 3 d’octubre amb la presentació del llibre «Hijos de Abraham», de l’autor Adrià Hernández, exalcalde d’Alaquàs i president de la Mancomunitat de l’Horta Sud entre 1991 i 1999, en l’Hall del Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA). Durant esta vetlada, es va realitzar una donació solidària destinada a l’associació Cor de Vila.

El dimecres 4 d’octubre, el saló de plens del consistori va acollir el lliurament del 1r Premi d’Ús del Valencià al Comerç Local de l’ajuntament. A la vesprada, la sala llotgeta del Museu del Palmitó d’Aldaia (MUPA) va ser l’escenari de la inauguració de l’exposició «Mocadors de coll en la indumentària tradicional valenciana», una destacada col·lecció de Vicent Ferrandis.

Tot seguit, en l’Espai d’Art Plaça Major del Centre Gent Jove, es va obrir al públic l’exposició «Ensenyar, aprendre i conviure en valencià: 40 anys de la LUEV (Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià)», una producció pròpia del servici de Cultura municipal. L’esdeveniment va iniciar amb un cant d’estil versàtil, seguit d’un repertori variat interpretat per Robert Cases (guitarra), Eduard Navarro (llaüt i dolçaina), Edu Navarro Tomás (violí) i Toni Guzmán (veu i percussions).

Activitats el dilluns

El dilluns 9 d’octubre, a la plaça de la Constitució, enfront de l’ajuntament, es durà a terme un emotiu acte que començarà a les 11.30 hores amb la tradicional Dansà, en la qual participaran el Grup de Ball de la Ronda d’Aldaia i les Muixerangues, a càrrec de la Colla La Torrentina. La Banda Simfònica d’Aldaia oferirà una magnífica interpretació del «Bolero de l’Alcúdia», acompanyant la dansa del Grup de Ball i la veu de la soprano Saray García. Este conjunt artístic constituirà l’acte institucional en commemoració del 9 d’octubre, que culminarà amb la interpretació de l’himne de la Comunitat Valenciana.

Per part seua, la Junta Local Fallera d’Aldaia va obrir la seua Mig Any amb un sopar de germanor, el festival de playbacks i posterior festa en el Cinturó Verd, i tancarà el 9 d’octubre amb el campionat de petanca, unflables per als més xicotets i el seu tradicional festival de paelles.

El divendres 20 d’octubre a les 20 hores, es durà a terme un esdeveniment commemoratiu per a celebrar el 20 aniversari del Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA), amb la inauguració del mural en la façana est de l’edifici, una obra realitzada pel reconegut artista valencià Antonio Segura DULK. L’esdeveniment comptarà amb diverses participacions artístiques, incloent-hi una actuació de música en directe amb la interpretació d’una nova versió de «TAMA Symphonic Sketch for Concert Band», composta i dirigida per Hugo Chinesta. A més, s’amenitzarà la inauguració de l’obra plàstica amb l’actuació d’un DJ, que servirà per a obrir la porta de la nova temporada escènica de la localitat.