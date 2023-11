La organización ecologista ha recurrido, junto con la Coordinadora per la Protecció de Les Moles, las sentencias propiciadas por la transnacional Británica, Intu, y el ayuntamiento de Paterna "que dejan el paraje natural a merced de especuladores", afirman. Desde Acció Ecologista-Agró consideran inaceptable cualquier paso atrás en la protección de este espacio de alto valor ecológico y social y pide al Consell que se destinen todos los recursos necesarios para volver a incluir Les Moles en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Río Turia.

Acció Ecologista-Agró insta a la conselleria de Medio Ambiente a proteger el paraje natural de Les Moles, "por la gran biodiversidad que alberga", tal como evidencian los estudios realizados por Gonzalo Mateo Sanz, Doctor en biología vegetal, y por Enrique Murgui, especialista en aves. Además, la organización ecologista, destaca también los usos sociales que realizan los habitantes de la comarca. "Unos usos lúdicos y deportivos ligados a la naturaleza", apuntan.

Según la portavoz de Acció Ecologista-Agró, “en el contexto de emergencia climàtica en el que nos encontramos resulta imprescindible actuar para conservar los ecosistemas y hacer más resilientes los territorios”. En este sentido destaca que los compromisos adquiridos al respecto por las diferentes administraciones implicadas son completamente incompatibles con la idea de construir un macrocentro comercial en el paraje natural Les Moles, pues dicha actuación supondría la destrucción, no solo de la fauna y flora típica de los bosques mediterráneos, sino también la desaparición de elementos etnográficos de gran valor que encontramos en este paraje, ubicado a tan solo 8 km del centro de València (como un refugio de pastor, trincheras de la guerra civil, canteras de piedra de molinos, muros de piedra seca, etc.).

Los ecologistas denuncian, también, "que ésta no sea una cuestión prioritaria para el Ayuntamiento de Paterna, que asegura que Les Moles no tiene especial valor ecológico, pese a las evidencias científicas aportadas. Un discurso que demuestra que el consistorio está más preocupado en velar por los intereses privados de la multinacional británica, IntuEurofund, que por el bien común de la ciudadanía. Cabe recordar que Sagredo e Intu llevaron a los tribunales la ampliación del Parque Natural del Turia, consiguiendo la desprotección de Les Moles por una supuesta falta de conectividad en el espacio natural".

Las especies pueden transitar con interrupciones físicas

Como han explicado los ecologistas, la presencia de interrupciones físicas de superficie en la infraestructura verde, no constituyen un impedimento para que las especies transiten de unos lugares a otros, ni implican que el paraje se encuentre aislado. En respuesta a este "despropósito carente de fundamentos", Acció Ecologista-Agró, junto con la Coordinadora por la Protección de Les Moles, recurrió el pasado mes de septiembre las sentencias solicitando por parte del tribunal una aclaración en cuanto si el parque natural requiere o no de continuidad estricta, pues no queda recogido de manera expresa por la ley de patrimonio natural.

“Desde Acció Ecologista-Agró no entendemos cómo pueden invalidarse los criterios de expertos en biodiversidad que ratifican la riqueza de Les Moles de Paterna y avalan la funcionalidad ecológica del paisaje para dar luz verde a un proyecto caduco desde el 2011 que no atiende a ninguna necesidad de la sociedad civil. Al contrario, por ello asistimos con perplejidad al desprecio por las paterneras y paterneros que claman por la preservación de Les Moles, espacio de gran valor para todos ellos no solo por su utilidad para el esparcimiento o el desarrollo de las interrelaciones personales, sino por ser garante de buena calidad de vida y bienestar social del pueblo. No daremos ni un paso atrás en nuestro derecho a disfrutar de un medioambiente sano”.

En este sentido, Acció Ecologista-Agró, exige al Consell que no se desentienda de su obligación de conservar los espacios naturales y de velar por el bienestar de la ciudadanía y garantice la protección del paraje natural de Les Moles.