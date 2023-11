Fin al consenso que ha marcado el inicio de la legislatura en la Mancomunitat de l'Horta Nord. La cohesión entre las cuatro formaciones políticas que componen el ente supramunicipal se ha visto alterada por la propuesta del presidente de la entidad, el socialista y alcalde de Rafelbuñol Fran López, en la que plantea un aumento presupuestario para reforzar los servicios que se prestan desde la Mancomunitat.

Si bien el socialista justifica este incremento en su apuesta para "defender un proyecto más ambicioso que amplíe la cartera de servicios que se presta desde el ente", el anuncio ha generado el rechazo de los líderes populares que conforman esta alianza municipal formada por diez localidades, que entienden que esta subida atiende al único objetivo de "crear la figura de un asesor personal del presidente, que recaerá muy probablemente en su amigo Paco Gómez".

De esta manera, los representantes de los tres municipios liderados por el Partido Popular -Puçol, Massamagrell y Emperador, que suponen un 45% de los ciudadanos de la mancomunidad-, se han opuesto a la propuesta de López, que supondría un gasto adicional de cerca de 30.000 euros, al considerar que esta figura se crea "sin ninguna necesidad ni beneficio para los pueblos que la conformamos, únicamente para el beneficio suyo y del enchufado Gómez", han manifestado fuentes populares.

"Quien lo quiera que lo pague"

Ante esta situación, los conservadores presentaron una enmienda solicitando la retirada de la propuesta del asesor del presidente, y que fue desestimada por el pleno, lo que no hizo más que avivar la polémica. Y es que los representantes del PP se oponen a asumir el coste del personal eventual "del que no queremos saber nada, con el que no estamos conformes y del que no vamos a hacer uso", por lo que creen que el pago "como cualquier servicio mancomunitario, ha de ser voluntario, y si no se gasta no se paga. Así que el que lo haya aprobado, el que esté de acuerdo, que lo pague, desde luego nosotros no lo vamos a hacer".

A pesar de que la elección del socialista fue respaldada por unanimidad, contando incluso con el respaldo de los populares, estos aseguran sentirse "decepcionados". "Desde luego si hubiésemos sabido de las intenciones del alcalde de Rafelbunyol no le hubiésemos votado a favor. Está claro que su modelo de Mancomunitat no es el nuestro" afirman desde el PP de l’Horta Nord, que defienden un modelo de Mancomunidad "que mejore los servicios que presta a los ayuntamientos y que eso se haga de manera conjunta para ahorrarnos dinero entre todos, y no para crear un ente que suponga más gasto para los Ayuntamientos".

López pide serenidad

El malestar ha llegado a tal magnitud que los representantes de los tres municipios han amenazado con estudiar su salida del ente supramunicipal "en caso de que persista esta actitud y si el Presidente no desiste de esta decisión en las próximas semanas".

Una advertencia de la que Fran López no ha querido pronunciarse y simplemente ha pedido "un poco de serenidad antes de lanzar amenazas que no llevan a ningún lado". El presidente recuerda que el acuerdo ha sido ratificado por tres de las cuatro fuerzas políticas que conforman la Mancomunitat de l'Horta Nord (PSOE, Compromís y Massalfassar en Marxa) y explica que "desde el inicio de mi mandato he planteado un consenso entre todas las formaciones".

En este sentido, López ha pedido a los populares "que mantengan la calma y que vean cómo se va a gestionar la mancomunidad en los próximos meses con un proyecto ambicioso que va a generar muchos beneficios a los pueblos". Aunque ha evitado alimentar más la polémica, el alcalde de Rafelbunyol ha incidido en la necesidad de mantener la serenidad antes de vertir unas amenazas que no van a ningún lado".