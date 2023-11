La Comunitat Valenciana celebrarà esta dissabte el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, i el municipi de Sedaví es suma a la commemoració amb diverses activitats al voltant del 25N. En concret, les iniciatives que ha programat la ciutat es poden dividir en tres grups.

En el primer grup es troben aquelles que es desenvoluparan en els centres escolars del municipi. En este cas, es tracta d’una Gyncana que incideix en un dels valors que més cal incidir, la corresponsabilitat. A més a més, tindran lloc altres activitats, com un Scape Room, un taller de còmic i el Roll Playing, sota el títol: «Era una joven prometedora».

En un segon grup s’engloben les activitats per a la població en general, més enllà dels joves. Estes activitats ja començaren a realitzar-se fa unes setmanes. Una d’elles va ser el taller de «micromasclismes» que es va realitzar el passat 30 d’octubre, així com un taller d’assetjament de carrer que tindrà lloc este 23 de novembre.

Respecte a la commeració del mateix 25 de novembre, Sedaví va a instal·lar un punt violeta en la Plaça Jaume I a les 10.30 hores. Així mateix, al migdia es celebrarà un dels moments centrals de la programació, amb la lectura d’un manifest en commemoració del Dia Internacional d’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Les activitats continuaran la resta del cap de setmana. Així, este diumenge tindrà lloc la celebració de la IV Marxa Pobles contra la Violència Masclista. L’eixida està instalada en el Poliesportiu Municipal, i arribarà a la Plaça Camp de Túria de Massanassa.

En eixe punt tindrà lloc una «batukada», l’esmorzar popular i una performance ciutadana. Per a esta ocasió es comptarà amb la participació de les dones dels municipis d’Albal, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta i Sedaví i en el que també estarà present la Mancomunitat de l’Horta Sud. La programació conclourà en la vesprada, a les 17 hores, amb l’espectacle de Pepa Cases «Bésame» que tindrà lloc en l’IES Sedaví.

En paral·lel a estes activitats, s’estan desenvolupant activitats específiques per a dones, on es poden trobar tallers de defensa personal i d’autoestima que van començar a l’octubre i conclouran al juny del pròxim any; el taller «d’artteràpia», del que s’han realitzat tres sessions, i que conclou el 27 de novembre i el taller d’inserció sociolaboral.