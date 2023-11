Silla subvencionará las gafas a los escolares con rentas bajas. A propuesta de Compromís-Els Verds, el pleno de Silla aprobó el martes una enmienda a las bases del programa de inclusión social de la infància para que los escolares con familias con rentas por càpita inferiores a 7200€ y con carencias materiales severas puedan recibir ayudas para gafas u otros tratamientos que no cubre la Seguridad Social.

"Frente al discurso de odio de Vox, los niños y las niñas merecen igualdad de oportunidades, no pueden sufrir ningún tipo de discriminación para poder salir de la pobreza y evitar que de cronifique generación tras generación", señala la portavoz, Raquel Sánchez. El programa d'inclusió social de la infància, creado en 2015, quedó regulado con las bases para su posterior convocatòria, impulsado por el gobierno municipal y la concejala de servicios socials Ana Piera. Hasta ahora el programa funcionaba de oficio con informe tècnico de Servicios Sociales con el que se accedía a ayudas de compensación educativa, complemento a becas de comedor de la GVA, becas para la escolarización de 0 a 1 años, becas deportivas y otro tipos de ayudas sempre dirigidas a la infància más vulnerable y con carencias materiales severas. Acuarelas que curan y alimentan a los niños En el pleno de noviembre se aprobó la propuesta de Ordenanza reguladora y se dio luz a la enmienda para concretar el concepto "otras ayudas" incluyendo tratamientos sanitarios que no incluye la Seguridad Social cómo gafas o elementos ortopédicos. Raquel Sánchez agradeció a la concejala de Servicios Sociales Ana Piera la inclusión de las emmiendas tanto en el pleno cómo en comisiones informativas, "por estar a favor de la protección de la infancia sin distinciones y porque, ante el discurso de odio de Vox, tienen que prevalecer la convención de los Derechos del Niño y los Derechos Humanos y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030". Ningún escolar sin gafas "Ya está demostrado que los problema de visión provocan fracaso escolar si no són tratados", ha destacado Raquel Sánchez, quien valora la importància de esta medida que hasta hace un tiempo era impulsada por la pediatra Amparo de Miguel con la venta de sus cuadros en las diferents exposiciones solidarias que realizaba. Desde su jubilación era necesario consolidar el programa y crear una respuesta municipal.