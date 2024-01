La visita institucional del presidente Carlos Mazón al paso a nivel de Alfafar ha tenido un punto negro. Las alcaldías de Benetússer y Sedaví, en manos socialistas, han afeado al jefe del Consell que no se les haya invitado. De hecho, José Francisco Cabanes, ha acudido "en calidad de ciudadano" y así se lo ha reprochado personalmente al propio Mazón junto a las vías.

En un comunicado, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ausente en la visita, ha manifestado su "malestar ante el fallido protocolo" con motivo de la visita de Mazón, "un acto en el que se nos incluye solo para una foto y no para mantener una reunión seria y de trabajo, tal y como consta en la agenda de la Generalitat Valenciana, pero donde no se nos convoca oficialmente". La dirigente socialista ha reiterado "el compromiso de Benetússer con la mejora de las infraestructuras ferroviarias es firme y lo ha sido a lo largo de los años con las peti- ciones de “soterrament”.

Sanz también ha querido recalcar el "apoyo a la Plataforma y a la eliminación del paso a nivel de los términos municipales de Alfafar y Sedaví es incuestionable", pero considera que este Ayuntamiento "no se puede utilizar como una mera comparsa de acompañamiento". En este sentido, la alcaldesa indica que la "ciudadanía de Benetússer es una gran afectada por el paso del tráfico ferroviario y el Ayuntamiento de la localidad trabaja con los municipios colindantes de Alfafar y Sedaví en implicar a todas las administraciones en la solución definitiva que pasa por el enterramiento de las vías.”

Cabanes, "como ciudadano"

Por su parte, Cabanes ha asistido a la visita de Mazón al paso a nivel "en calidad de ciudadano" al no ser invitado de manera oficial. De hecho, el alcalde de Sedaví se ha dirido personalmente al president para recriminarle que, al igual que Benetússer, "se me incluyera en la agenda de la convocatoria del acto, pero no se me comunicara oficialmente".

El dirigente socialista ha pedido a la Generalitat que "mojarse" para solucionar la problemática del paso a nivel y "asumir su responsabilidad" y "financiar la parte que le corresponda" del proyecto de soterramiento". En este sentido, Cabanes ha reconocido que los ayuntamientos "solo podemos ofrecer los terrenos para la ejecución de la obra". Por ello, ha ofrecido a la consellera Salomé Pradas "todos los documentos que se han ido elaborando los últimos años" para agilizar la actualización exprés del anteproyecto de soterramiento de 2001. La titular de Obras Públicas ha regocido el guante y se ha comprometido a coordinarse para intercambiar información.