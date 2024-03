El Consell insta a preservar unos restos arqueológicos en un PAI de 400 casas en Godella

La conselleria de Cultura, a través de la dirección territorial de Valencia, ha emitido un informe en el que insta al ayuntamiento de Godella y a la promotora que está desarrollando un PAI de 447 viviendas en la Cañada de Trilles, también conocida como la Torre del Pirata, a ejecutar medidas «cautelares de conservación de los restos romanos encontrados» en el paraje natural.

El proyecto urbanístico lleva en marcha dos años en la Cañada de Trilles, también conocida como la Torre del Pirata y ahora la conselleria pide al ayuntamiento y a la empresa "evitar el deterioro de las estructuras halladas" a través de "medidas cautelares de conservación de los restos romanos encontrados". El informe, firmado por el Servicio Territorial de Cultura, solicita la presentación de "alternativas para la consolidación y puesta en valor de todo el trazado del acueducto romano documentado, para su convalidación y posterior ejecución, además de un plan de mantenimiento".

El proyecto urbanístico inició los trabajos hace ya dos años enredado en una polémica que se ha dilatado en el tiempo. El PAI contaba con la oposición de varias entidades del municipio como Cuidem Godella, Godella Natura o Salvem La Torre del Pirata Pulmón Verde de Godella por considerar que suponía la "destrucción de 149.000 metros cuadrados de un paraje natural del término municipal de Godella".

De hecho, la asociación Natura Godella presentó una denuncia en mayo del año pasado para intentar frenar esta construcción por «irregularidades» y por poner en riesgo el paraje natural, de fauna y flora autóctona que también incluye un patrimonio histórico con restos romanos. Ahora, tras dos años desde que se aprobó e iniciaron los trabajos, la conselleria ha emitido un documento en el que pide al ayuntamiento y a la empresa «evitar el deterioro de las estructuras halladas» a través de «medidas cautelares de conservación de los restos romanos encontrados».

El informe, firmado por el Servicio Territorial de Cultura, solicita la presentación de «alternativas para la consolidación y puesta en valor de todo el trazado del acueducto romano documentado, para su convalidación y posterior ejecución, además de un plan de mantenimiento».

Piden paralizar las obras

El documento emitido el pasado 2 de febrero reconoce también en la zona de obras del PAI como un «un área de dispersión de material cerámico romano, el acueducto y las canteras» y pide «un seguimiento arqueológico intensivo, al norte de las canteras con el fin de documentar todas aquellas acciones relacionadas con la cantería local».

A pesar de estas solicitudes que hace el gobierno autonómico a la promotora y al equipo de gobierno local, las entidades que están en contra no saben si estas «medidas cautelares» implican la paralización de las obras o no, pues la comunicación no lo especifica. Con todo, las citadas entidades que llevan desde 2022 denunciando que este proyecto está «haciendo desaparecer restos romanos, vegetación y fauna autóctona» solicitan al Ayuntamiento de Godella «la paralización inmediata de las obras hasta que haya un estudio riguroso de medidas de protección y mantenimiento de los restos romanos encontrados, tal y como pide el gobierno valenciano».

En concreto, el escrito remitido al ayuntamiento y a la empresa indica que respecto a la Torreta del Pirata y la cantera han de presentar un proyecto común de puesta en valor y consolidación de la torre del Pirata y la cantera 5, con carteles explicativos impresos, digitales con QR o acceso web, del desarrollo de los trabajos arqueológicos, de consolidación el contexto histórico cultural. También piden un plan de mantenimiento de ambos bienes, que deberá ser aprobado y realizarse el seguimiento.

Advertencia al ayuntamiento

En segundo lugar, el documento habla de un acueducto e interpela al ayuntamiento, al que insta a comunicar a los propietarios de las parcelas del PAI los condicionantes arqueológicos de la zona y «a no conceder licencias de obras sin condicionarlas previamente a las premisas arqueológicas». Además, recuerdan al ayuntamiento que ha de delimitar una nueva área de vigilancia arqueológica que coincida con el posible trazado de la canalización y de la Covatella de Santa Bárbara con su incorporación al catálogo de protecciones y «su consiguiente modificación del planeamiento».