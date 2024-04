Bernabé explota contra el alcalde de Alfafar y le acusa de hacer "trilerismo político" por el paso a nivel de Alfafar

"Me duele que el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, quiera jugar con los sentimientos, con el dolor y con la necesidad de abordar un problema por una cuestión política y por hacer trilerismo político y juego de palabras para poder alimentarse de la confrontacion de una forma permanente". Así ha contestado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé al edil de Alfafar que ayer mismo pidió su dimisión por proponer eliminar el paso a nivel como medida urgente y no abordar ya el soterramiento de las vías del tren de este punto negro que ya se ha llevado decenas de vidas por delante.

La delegada socialista ha hecho estas declaraciones en su visita a las obras de duplicación de la calzada de la carretera N-220 a su paso por Manises. Preguntada por Levante-EMV sobre si había podido ponerse en contacto con el alcalde de Alfafar tras estas declaraciones, Bernabé ha sido clara: "Con el alcalde he hablado todas las veces que él me lo ha pedido. Incluso le he pedido que viniera a la delegación para pedirle que tuviera en consideración abordar la urgencia de eliminar el paso a nivel"; ha comenzado la delegada del Gobierno.

Bernabé ha apuntado que le "entristece mucho" que Adsuara "ponga en mi boca cosas que yo no he dicho, porque no he dicho en ningún momento que esté en contra del soterramiento de las vías y decir lo contrario es engañar a los ciudadanos y politizar sobre este asunto".

Diferenciar la eliminación del paso a nivel y el soterramiento

En este sentido, Bernabé ha incidido en la importancia de diferenciar en la urgencia de eliminar el paso a nivel y soterrar las vías. "El paso a nivel es cada día que pasa un peligro y hemos de abordarlo urgentemente y el soterramiento, por su parte, es un proyecto de amplia envergadura sobre el que, por cierto, tampoco hay consenso, pero el alcalde de Alfafar y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se sientan un rato y acuerdan arreglarse una cosa entre ellos dos, pero hay más municipios afectados", ha sentenciado.

En este sentido, Bernabé ha pedido a Adsuara "lealtad" política y le ha tendido la mano para abordar el "primer problema que es la eliminación del paso a nivel. Ese es el problema fundamental que nos encontramos", ha detallado.

"La eliminación del paso a nivel no impide trabajar en el soterramiento"

Asimismo, ha anunciado que hoy mismo, el Gobierno y Adif se pondrá en contacto con los alcaldes de Alfafar, Sedaví y Benetússer para explicarles el estudio de tráfico que han elaborado. "Está en el convenio que firmamos y creo que aquí olvidamos que el propio alcalde de Alfafar firmó un convenio junto a Sedaví para abordar esa eliminación de forma prioritaria". Una actuación, ha precisado Bernabé, "que no obsta a que se siga trabajando en un soterramiento de las vías".

Posteriormente, preguntada por segunda vez sobre este asunto en una visita con empresarios, Bernabé ha criticado nuevamente las palabras de Adsuara y ha señalado que se están traspasando límites. "Esto roza lo indecente".