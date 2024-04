El Consell insta al Gobierno a acudir al paso a nivel: "No se puede legislar de espaldas a los afectados"

"Cuando estás aquí te das cuenta que es mucho más grave de lo que parece". A la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, le ha bastado estar un minuto en el paso a nivel de Alfafar para según ella conocer lo que están sufriendo los vecinos y cómo no se le ha puesto ya remedio. La vicepresidenta, y también consellera del área de servicios sociales, ha aprovechado su visita al nuevo edificio Tauleta adquirido por el ayuntamiento en el barrio Orba, para antes reunirse con la Plataforma vecinal por el soterramiento.

"Me sorprende que no hayan tenido esta reunión desde el Gobierno de España. Es muy importante conocer los problemas de primera mano. No se puede legislar de espaldas a los afectados", señalaba Camarero, quien aprovechaba para instar "tanto al Ministro Óscar Puente como la delegada del Gobierno a acudir aquí a pie de vía para sentarse con la plataforma, escuchar sus reivindicaciones y tomar una decisión inmediata, que sólo pasa por el soterramiento como única solución viable".

Susana Camarero y Juan Ramón Adsuara observan el paso del tren. / Pilar Olaya

Es por eso, que recrimina al Ministerio "su desidia y dejadez" a la hora de no responder a la petición de delegación de competencias realizada por el Consell para redactar el proyecto. "Tal y como anunció la consellera Salomé Pradas nos ofrecemos a redactar el proyecto, el Gobierno solo tiene que presupuestar el dinero suficiente. Se han gastado más de 800 millones en Cataluña se pueden gastar bastante menos en Alfafar. Carlos Mazón les presentó el proyecto hace tres meses, y ni siquiera nos han contestado todavía. Bueno sí, lo han hecho a través de la delegada del Gobierno diciendo que van a cerrar el paso a nivel y el soterramiento ya se vería. No se pueden poner parches, esa no es la solución".

Pilar Olaya

La vicepresidente recordó Pilar Bernabé que no solo es un problema de seguridad, sino sobre todo de salud mental, aspecto que no se está teniendo en cuenta. "No solo son las casi 80 muertes. Desde que he llegado aquí no han dejado de pasar trenes y pitar. Hemos calculado que pasan trenes durante 17 horas al día, eso no hay nadie que lo pueda aguantar. Ya está bien de perder el tiempo".

Camarero sube a la pasarela junto al paso a nivel. / Pilar Olaya

Adsuara: "Es momento de tomar decisiones"

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, agradeció el apoyo de la vicepresidenta de la Generalitat y aseveró que "es momento de tomar decisiones y de momento Consell y el Ayuntamiento lo estamos haciendo dentro de nuestras competencias. Hay más de 60.000 afectados y de momento no hay ningún papel ni ningún proyecto encima de la mesa. Por eso pido a la Delegada del Gobierno Pilar Bernabé que reciba a los afectados y conozca en primera persona los problemas de salud mental".

Es por eso que Adssuara va a hablar con los diputados valencianos en Madrid para presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para incluir el soterramiento dentro de los Presupuestos Generales del estado. "Y nosotros estaremos allí para apoyar la reivindicación", señalan desde la Plataforma por el soterramiento.

Sin noticias del estudio de tráfico de Adif

En ese sentido, Adsuara afirma que tampoco tiene noticias sobre los resultados del estudio de tráfico realizado por Adif en el paso a nivel, y que la delegada del Gobierno anunció este viernes que ya tenían y que iba a trasladar a los alcaldes afectados de Alfafar y Sedaví convocando una reunión. "Ni hay solicitada ninguna reunión ni ha entrado ningún documento por registro de entrada", señalaba el alcalde alfafareño.

La Plataforma recoge firmas para incuir el soterramiento en los presupuestos estatales La Plataforma vecinal por el soterramiento en Alfafar-Sedaví y Benetússer comenzará una campaña de recogida de firmas para que se incluya el enterramiento de las vías en los presupuestos generales del Estado. La campaña comenzará este viernes, durante la celebración de la Feria del Libro de Alfafar. Los representantes vecinales tendrán una mesa de recogida de firmas durante los tres días- de viernes 19 a domingo 20- que dura la Feria del Libro. También estará presente en la feria del Barrio San Jorge y también el Feria de Comercio de Benetússer (FAC). "No vamos a descansar en nuestra pelea por conseguir el soterramiento que acabe con nuestro sufrimiento. Tenemos pensado volver a Madrid, si llega la PNL al Congreso y por supuesto también a Europa a la mesa de peticiones", señalaban desde el colectivo. La Plataforma agradece que la vicepresidenta del Consell Susana Camarero escuchase sus reivindicaciones y afirma que pedirá por escrito a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé una reunión."Necesitamos recuperar el frente común para acabar con las vías", señalan.

