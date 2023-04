"Queremos una Semana Santa inclusiva, donde no haya diferencias entre hombres y mujeres". "Queremos participar en igualdad de condiciones en algo tan nuestro como es la Semana Santa".

Éstas son algunas de las reivindicaciones que se han escuchado este martes frente las puertas de la Ermita de la Sang de Sagunt, donde esta tarde se han concentrado más de cien personas para pedir una Cofradía "más justa e igualitaria", que permita la participación de las mujeres en esta fiesta con más de 500 años de historia.

La convocatoria había sido impulsada en los últimos días por la recién constituida "Assemblea de Dones de Sagunt per una Setmana Santa Inclusiva", así como por cofrades partidarios de dar entrada a las mujeres; un último colectivo aún minoritario, como se pudo ver en la votación realizada el año pasado en una junta general extraordinaria, donde se descartó esta opción.

Por segunda ocasión consecutiva, el objetivo era demandar igualdad en una fiesta considerada de Interés Turístico Nacional, pero cuyo protagonismo está reservado únicamente a los varones que pueden ser cofrades de La Sang, algunos de ellos presentes en la concentración.

La cita ha logrado casi el doble de asistencia que el año pasado y una notable presencia de hombres que supera con creces la convocatoria de 2022.

Pero estas concentraciones no quedarán en algo aislado pues, a menos que haya cambios, los organizadores han avanzado que las "convocarán todos los Martes Santo hasta que entre una mujer en la cofradía con plenos derechos y obligaciones", dicen en referencia al único día de la Semana Santa saguntina en el que no hay actos en la Sang.

Al acto han acudido el alcalde, Darío Moreno, así como las concejalas socialistas María José Carrera, Ana María Quesada, Natalia Antonino; el concejal y candidato a la alcaldía por Compromís, Pepe Gil, así como sus compañeros de partido y concejales de la agrupación nacionalista, Quico Fernández y José Manuel Tarazona. También han asistido la senadora, Gloria Calero, la exdiputada nacional Marga Pin y muchas caras conocidas del mundo de la educación, la sanidad, la política y la empresa.

Evolución

Bajo el lema "Per tradició, per igualtat", que rezaba en la pancarta portada a la concentración, se ha hecho la foto de familia, que ha dado pie a la lectura de un manifiesto en el que han participado niños y niñas y con el que se ha dejado claro que "esta reivindicación no es cosa de unas pocas sino una demanda ciudadana", apostillando que son muchos los hombres que a día de hoy luchan por la Igualdad y "a los que les sorprende que aún en 2023, exista una cofradía en la que se vete el acceso a la mitad de la población" .

Han recordado que "la cofradía, como la sociedad, avanza y se adapta a los tiempos. No se puede aferrar a la tradición como excusa para vetarnos la entrada" . Ante esto, los organizadores aseguran que su propósito es "tender la mano para construir una cofradía más igualitaria y justa, porque juntos somos más fuertes y mejores y la cofradía forma parte de la sociedad saguntina que ha de avanzar con los tiempos y no quedarse anclada en el pasado", terminaban.

La lectura de este manifiesto reivindicativo ha acabado con los aplausos de los asistentes, hasta en cuatro ocasiones y arrancando el compromiso de que el año que viene se volverán a concentrar en la misma fecha, si no ha habido avances.