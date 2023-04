El Atlético Saguntino se enfrenta este domingo a partir de las 12 horas al CD Ebro a domicilio, partido correspondiente a la trigésima jornada del grupo 3 de Segunda RFEF que enfrenta al colista de la categoría a 10 puntos de los puestos de salvación contra unos rojillos que son el mejor equipo de la segunda vuelta, con una derrota en 10 partidos. Esta racha hace que, según reconoce el técnico Sergi Escobar, "estemos muy cerca de evitar virtualmente el descenso directo. Esperamos certificarlo matemáticamente en estas dos semanas y seguir ampliando la distancia con el play out".

En cualquier caso, el entrenador del conjunto romano no se fía de los aragoneses, quienes "a pesar de su clasificación, esta semana han empatado contra el líder y eso demuestra que son capaces de competir contra cualquiera equipo y más en su casa, que es un campo pequeño y con césped artificial en no muy buenas condiciones". Escobar añade sobre el CD Ebro, que "no está matemáticamente descendido, pero casi", así que buscará la motivación de tener que ganar para prolongar su lucha unas semanas más.

Pero más allá de lo que se juegue el rival, "nosotros viajamos con la intención de traer a Sagunto los tres puntos y ya casi cerrar la certificación matemática de la salvación para poder disfrutar de los partidos que nos quedan. Tenemos la suerte que el terreno de juego es prácticamente como el nuestro y estamos bastante adaptados. A pesar de eso, somos conscientes de que, por su necesidad, será un partido muy igualado y a cara de perro".

Academia

Por otra parte, el Atlético Saguntino ha anunciado esta semana el nacimiento del proyecto de academia, una "apuesta fuerte por la cantera". Como máximo responsable estará uno de los directores deportivos más reconocidos de València, Paco Navarro. Esta iniciativa arrancará su andadura el 1 de julio y el club informará en breve de la estructura deportiva que completará la academia.