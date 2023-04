Una exedil del PP en Sagunt cerrará la lista presentada por la formación Contigo Sagunto-Puerto que va a liderar el actual concejal no adscrito, Carlos López.

Se trata de Leonor Murciano, concejal desde el año 1999 al 2011, de los cuales ocho formó parte del gobierno municipal, donde estuvo al frente diferentes delegaciones como las de turismo, la mujer, fiestas, playas, SAG o policía local, "todo ello sin estar liberada", como precisan desde la formación además de recordar que, en el ámbito profesional, "ha ostentado cargos de responsabilidad durante 35 años en el Hospital la Fe de Valencia como supervisora de enfermería y como subdirectora de enfermería en el hospital Doctor Peset". Como apuntaba Murciano a preguntas de Levante-EMV, "yo me fui del PP hace 5 años porque no estaba de acuerdo con algunas cosas a nivel local, que no eran lo que yo quería. Y ahora, con Carlos he recuperado la ilusión por la política. En principio no lo conocía, pero empecé a seguirle en redes sociales y lo veo con un político muy trabajador, muy de calle y con mucha vocación de servicio. De alguna manera, me identifico con él, porque era lo que yo hacía, intentar ayudar a todo el mundo".

Desde este partido, que se autodefine como "de centro y liberal", afirman estar convencidos de que su lista en Sagunt "es la que mejor representan a la sociedad de nuestra ciudad". Perfiles independientes del ámbito empresarial, deportivo, asociativo, cultural… Personas que conocen en primera persona los problemas de Sagunto y que son capaces de afrontar el reto de gobernar con la convicción de poder llevar a cabo un programa electoral, que ante todo es realista, sin promesas vacías y sobre todo un programa trabajado desde la calle, desde el día a día, y en el que se ha contado con nuestros vecinos. Un programa construido después de medio centenar de reuniones con clubs deportivos, asociaciones de vecinos, autónomos, asociaciones de comerciantes, diferentes colectivos religiosos y culturales, empresas, familias… un programa hecho desde una vocación de servicio público de todas y cada una de las personas que pertenecemos a Contigo, que es digna de admiración”.

Como recuerdan desde el partido, López "es militar de profesión con varias misiones internacionales a sus espaldas en los conflictos de Bosnia, Kosovo y Afganistán, en las cuales participó con diferentes unidades: Legión, Brigada Paracaidista y Batallón de Helicópteros de maniobra II, con sede en Bétera. En este último destino cursó los estudios como Técnico Superior en Mantenimiento de Aeronaves, donde se especializó en el modelo Cougar. Además es trabajador autónomo, y presidente y fundador del Club de Patinaje Diverse, primer club federado en la modalidad de scooter en España. Además cuenta con un módulo superior en hostelería y turismo y un FP II como auxiliar de clínica".

Como número 2, llevará a Pepe Turpin, mediador de seguros titulado, perito tasador inmobiliario, "además de asiduo tertuliano en diferentes programas de las televisiones autonómicas como especialista en estrategia y política municipal", afirman.

En el puesto 3 estará Mariola Pérez, conocida en las redes sociales como Mariola Corega, con una dilatada experiencia como deportista así como empresaria en el área del deporte y la salud. Cursó estudios como Técnico deportivo y Maestría en actividad física y salud, además de un master en gestión deportiva. Actualmente es deportista de élite en categoría master, donde cuenta con diferentes campeonatos autonómicos, nacionales e internacionales.

Le sigue Yolanda Ruiz, quien cursó Derecho en la Universitat de València. "9 Años de experiencia en el sector privado como contable y otros 7 años de experiencia como autónomo en el sector hostelero; actualmente ejerce como cuidadora no profesional de una hija con parálisis cerebral no adquirida; Yolanda además pertenece a la directiva de la Asociación cultural Casa de Andalucía desde hace 8 años, donde será coronada Reina el próximo mes de Mayo para el ejercicio 23/25", explican.

Otros apoyos

En el puesto 5 está Ana Movilla, ama de casa con dos hijos, "15 años de experiencia en el sector de la hostelería y trabajadora autónoma dentro del sector textil, además de haber cursado estudios de fotografía y puericultura", afirman.

A ella le sigue Agustín Gómez Cámara, definido como "exmilitar, hispanista, ingeniero programador y empresario dentro del ámbito de las telecomunicaciones. Además cuenta con una larga experiencia como Secretario en ASECAM, cargo que dejó para dedicarse a su carrera profesional".

A ellos se le sumará desde fuera de la lista Maribel Llueca Piquer, a quien se ha incluido recientemente en la junta directiva local del partido.

"Mismo equipo"

Carlos López reconocía que el equipo que trabaja en Contigo Sagunt-Puerto es el mismo que lo había hecho bajo las siglas de "Idea Sagunto-Puerto", si bien la presencia de Murciano en la lista no se ha hecho pública hasta ahora. Según explicaba a preguntas de Levante-EMV, "desde antes de Navidad estábamos en negociaciones para con José Enrique Aguar para dar ese paso, pues la línea ideológica es la misma. Él, como yo, proviene de Ciudadanos y ese partido está implantado a nivel nacional. Como, además, lo de Idea Sagunto-Puerto acabó con denuncia en el juzgado y no queremos tener ninguna relación con ninguna irregularidad, finalmente firmamos el acuerdo con Contigo, pero solo ha habido un cambio de siglas. El equipo es el mismo y la directiva y la candidatura, también".