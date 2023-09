La nueva red ciclopeatonal impulsada por el Ayuntamiento de Sagunt con una inversión de casi 2 millones de euros sigue generando controversia en varias zonas del Port de Sagunt.

El malestar y preocupación que diversas obras ya en marcha han generado en los vecinos se puso de manifiesto este miércoles en la jornada participativa convocada por el ayuntamiento para informar del proyecto.

El acto comenzó una breve explicación de los trabajos proyectados en el núcleo porteño por parte del equipo técnico, pero enseguida dio paso a distintas intervenciones de un público que acabó llenando prácticamente el salón de actos del Centro Cívico y donde hubo quien echó de menos la ausencia en el acto de responsables del gobierno local. «Me faltan aquí representantes políticos para decirles: "¡Señores por favor siéntense y hablen con nosotros, replanteen esto!"», apuntó un vecino.

«¡No entiendo que pretenden hacer!», fue una de las frases que más sonaron entre las intervenciones. Ante la propuesta de algunos vecinos de trasladar el carril bici a las vías más exteriores, la técnica de movilidad municipal explicó que «el objetivo es que esté dentro de la trama urbana, la pretensión es utilizarlo para mejorar la calidad de las calles, para pacificar el tráfico, para que los coches circulen más despacio».

Peatón centro de movilidad

También se cuestionó la figura del peatón en este proyecto. Una vecina alzó la voz y destacó que «el peatón tiene que estar en el centro de la movilidad» y denunció el poco protagonismo que está teniendo al abordar esta cuestión. «Me quedo sorprendida de que no se hable de peatones cuando vivimos en una ciudad donde hay una aceras que en la mayoría tienes que ir en fila india y, si vas con un coche de minusválidos, tienes que ir por la calzada. No entiendo que en algo que se supone que es para mejorar la movilidad, de los peatones no se hable».

Ante ello, la técnica respondió que se ha dado prioridad a ofrecer «una alternativa a los desplazamientos en coche" impulsando una red de movilidad blanda completa, teniendo en cuenta las zonas de bajas emisiones que requieren las ciudades de más de 50.000 habitantes. Aún así, expresó: «Eso no quiere decir que no haya otros proyectos que estén orientados a mejorar el tránsito de peatones, puesto que en la pirámide de movilidad sostenible son los que tienen la prioridad».

Gran parte las cuestiones que se trataron eran relacionadas con las avenidas y las calles. «¡Es una vergüenza las avenidas que tenemos, son avenidas de pueblo pequeño, cutre!», sentenció uno de los vecinos.

En la zona de alrededor del CEIP María Yocasta, en concreto, la calle Sierra Calderona, el carril bici ya está implantado y varios vecinos se quejaron por la falta de visibilidad para circular: «Muchas veces me impide ver cuando me incorporo a la carretera el coche que viene circulando y cuando me quiero reincorporar a otra calle, no veo a los ciclistas». «Todos los giros hacia las calles se han de producir atravesando el carril bici para tener algo de visibilidad». Además, también denunciaron que «en algunos vados no hay metros de distancia en la salida de vehículos y hay cero visibilidad».

Sobre la Avenida Corona de Aragón algunos de los asistentes mostraron su preocupación por si, al hacer el carril bici, no cabe una ambulancia; si bien, como informó este diario, el ayuntamiento confirmó hace poco en un simulacro que los servicios de emergencia y los coches sí pueden circular a la vez.

Avenida 9 d'Octubre y el comercio

El plato fuerte vino con la Avenida 9 d'Octubre. La intención de hacer un único carril de sentido de circulación levantó animadversión entre los asistentes. «¡Habiendo otras calles laterales que pueden ser utilizadas en sentido compartido, se van a cargar una de las dos arterias de todo el centro del pueblo!», señaló un vecino. Esta avenida es una de las principales del comercio del núcleo porteño, un sector que teme que la implantación del carril bici afecte negativamente en su economía y que denuncia lo poco que se ha tenido en cuenta la palabra de los comerciantes: «Se nos consultó qué se podía hacer para mejorar la avenida y les dimos muchas ideas. Todas se metieron en un cajón», dijo uno de ellos.

Las obras en esta avenida se esperaban iniciar a mediados de octubre con previsión de que no duren más de mes y medio, según dijo la técnica. Al ser preguntada sobre la posibilidad de modificar este planteamiento, dejó abierta la posibilidad a cambios pero descartó concretar posibles alternativas «hasta que no se descarte el proyecto en la avenida 9 d'Octubre».

Demanda en el pleno

En este sentido, el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, demandó en el pleno de este jueves la paralización del proyecto de carril bici por la avenida 9 d'Octubre y reclamó no solo que se estudien otras alternativas, sino que éstas se expongan en la comisión municipal de Urbanismo, dentro del orden del día «porque a lo mejor se pueden consensuar(entre gobierno y oposición)», dijo además de considerar que esto evitaría «llevarlo a oscuras» pues «no hay luz sobre lo que se piensa hacer», afirmó.

La alcaldesa en funciones, María José Carrera, aseguró que este asunto «está pendiente de una reunión que se mantendrá en breve con el alcalde», Darío Moreno. «Está todo encima de la mesa. No hay nada cerrado», ha asegurado, remarcando que «están abiertos a cualquier negociación, como no podía ser de otra manera».

.