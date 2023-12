El pleno de Sagunt dio luz verde este martes a la moción del PP para dar respuesta al «problema vecinal» que supone la imposibilidad de utilizar determinados vados durante medio año, concretamente los meses en los que cambia el lado de estacionamiento. La concejala Sara Cañada fue la encargada de defender la propuesta, rebajada a ruego, para ofrecer la posibilidad, «con el pago de la tasa correspondiente», de solicitar un contravado que impida también el aparcamiento enfrente de aquellos que no tengan espacio suficiente para el giro, lo que impide la salida de los vehículos.

La popular destacó que "varios vecinos nos han planteado este problema, que no solo les afecta a ellos, sino que resta plazas de estacionamiento cuando no pueden utilizar sus vados por la imposibilidad de salir cuando hay un coche aparcado enfrente". Además de destacar que no se trata de casos aislados, sino de algo generalizado, Cañada señaló que la solución propuesta «no hay que verla como algo que eliminará plazas de estacionamiento, sino que los vados se podrán utilizar todo el año y así se ganará espacio para el resto». Todos los grupos votaron a favor, a excepción de Compromís, que se abstuvo.

Reivindicación extendida

La portavoz popular, Maribel Sáez, añade que "después de reunirnos durante semanas con vecinos de diferentes zonas de la ciudad, nos han trasladado que, a pesar de pagar por sus vados, no los pueden utilizar durante seis meses del año. No dudamos del buen hacer de los técnicos encargados de la concesión, pero es una reivindicación extendida a la que no se está dando solución desde el ayuntamiento".

Sáez reclama que "el equipo de gobierno de Darío -Moreno- se ponga manos a la obra para acelerar la modificación de la ordenanza, evitando demoras y que el malestar de los vecinos vaya en aumento".