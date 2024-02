Humor para la educación emocional

«Me parece importante lanzar mensajes a los adolescentes desde el humor pero con el objetivo de mostrarles la importancia de las responsabilidades afectivas, la educación emocional, la amabilidad o los cuidados», afirma Pablo Piñeiro.

La Casa de Cultura del Port de Sagunt ha acogido en dos días consecutivos la propuesta del actor, escritor y deportista, Pablo Piñeiro con la contundencia del abrazo y el «te amo».

En escena, Piñeiro desnuda la sociedad actual, sus estímulos y ritos de construcción de masculinidades y feminidades y desmonta desde la persistencia del yo para reclamar mayor responsabilidad afectiva. «Yo no tuve educación emocional, nadie me habló de la fuerza de la amabilidad o de la necesidad de los cuidados. Ahora, os pido que penséis y consideréis la importancia de cuidar. Llevo ocho años escuchando Historias de amor por las calles de este país y he aprendido mucho del simple hecho de escuchar activamente», afirma el monologuista en escena.

«Ha sido brutal, una experiencia que agradezco», comentaban los estudiantes de cuarto de ESO del Instituto Número 5. «Me ha gustado mucho, cómo lo cuenta es impresionante porque te sientes dentro»; «Al principio me parecía fácil y excesivamente estereotipado desde el humor pero cuando ha entrado en Noelia me ha ganado», comentaban los estudiantes.

La propuesta dramática cuenta con la dirección de Fran Perea y los diseños de luz y sonido de Ángel Cerezuela. En esta ocasión, «Lo positivo de fracasar en el amor» captaba la atención de centenares de estudiantes de un instituto que apuesta por la igualdad y la importancia de la escucha como herramienta de aprendizaje y crecimiento personal.

Consecuencias de ver porno

En su propuesta, Piñeiro aborda las consecuencias de ver porno así como la importancia de forjar nuevos horizontes para los jóvenes o las nuevas propuestas sobre la conformación de las parejas son algunas de las ideas que lanza el espectáculo a su publico.

«Es necesario que desde los centros educativos de secundaria y bachillerato impulsemos lineas de acción y concienciación de nuestro alumnado. Con “Lo positivo de fracasar en el amor” nuestros estudiantes han logrado afianzar nuevos caminos, perspectivas muy diferentes y nuevas posibilidades», añadía la coordinadora Fina Soto.