El PP de Sagunt denuncia el "colapso" del Servicio de Atención Ciudadana

Maribel Sáez, portavoz del Partido Popular, ha alertado "del colapso" en el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía en Sagunt, conocido como el SAIC.

“Nos consta que las personas de la casa que dan la cara día tras día en su trabajo para gestionar la vida diaria de la ciudadanía están desbordadas, hay muchísimas gestiones por hacer y no hay refuerzo alguno, ni lo hay, ni se le espera a corto y medio plazo. Desde el equipo de gobierno se apuesta por dejar que los y las trabajadoras hagan hasta donde lleguen, pero no es una política social y de gestión que vaya a solucionar nada, pues, todo lo contrario, el resultado es el deterioro de la salud mental de las personas que están de cara al público. Si no cuidamos a nuestros trabajadores, no cuidamos a nuestros vecinos", afirma.

“La atención ciudadana está colapsada, que vaya por delante la magnífica labor de las personas que, hoy en día, sacan adelante el SAIC con un esfuerzo tremendo y un desgaste tanto físico como mental increíble. No podemos fallar en un servicio tan básico y esencial para la ciudadanía, y como servidores públicos lo estamos haciendo. Pero lo más grave es que quién más ha de hacer, el equipo de gobierno actual de Darío Moreno está en otros asuntos. Lo veníamos anunciando en nuestro programa electoral, con una apuesta por la mejora en la atención ciudadana y la puesta en marcha del refuerzo de personal tan necesario hoy en día”.

Plan de choque

Por ello, propone al equipo de gobierno que ponga en marcha un plan de choque para mejorar la atención ciudadana, en referencia a la incorporación de personal de refuerzo "que ayude a esos más de 70.000 habitantes que ya somos en nuestra ciudad, ya que ahora mismo, escuchamos al socialista Darío Moreno hablar de superar la barrera de los 100.000 habitantes, pero no proponer políticas que mejoren la atención ciudadana que merecen nuestros vecinos. O se ponen a trabajar de manera seria y rigurosa en muchos aspectos, o nos veremos abocados a un desbordamiento en la administración local en cuanto a gestión de la vida diaria de nuestra ciudadanía”.

Cubrir vacantes y reorganizar

Desde el gobierno local se ha asegurado, a preguntas de Levante-EMV, que el ayuntamiento "ya está buscando cubrir las vacantes y se está trabajando en una reorganización del servicio".