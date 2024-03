Algímia impulsa la protección de un fresco del pintor de cámara de Carlos IV

Algímia d'Alfara ha iniciado la protección de su patrimonio más desconocido. Se trata del fresco de Sant Vicent Ferrer del S.XVIII que preside la bóveda del presbiterio de su iglesia, el mayor bien cultural y religioso de la población, según explica a Levante-EMV el cronista Helios Borja.

Su relevancia ha llevado a la parroquia a solicitar a Conselleria de Cultura su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), un expediente que ya inició el anterior párroco y que ahora vuelve a retomarse a la espera de respuesta de la administración autonómica.

La importancia de la obra reside principalmente en el autor de la misma, José Camarón, un reconocido dibujante, grabador segorbino de la época, que llegó a ser pintor de cámara del Rey Carlos IV en 1805, sin duda, uno de los artistas castellonenses más destacados de la segunda mitad del siglo XVIII, con obras actualmente en el museo de El Prado.

La autoría no es el único aspecto relevante de este fresco. La forma en la que el autor presenta a Sant Vicente Ferrer es poco habitual y lo hace como Ángel del Apocalipsis, de ahí que sea este el nombre de la obra a la que dio forma el pintor en 1776.

Siglos han tenido que pasar para que el pueblo de Algímia fuese consciente de la magnitud de esta pintura, ya que hasta hace poco más de 20 años se desconocía el autor de la misma y por ende, la relevancia de la pieza. El descubrimiento se produjo hace poco más de dos décadas cuando el cronista de la localidad, buscando información en el libro de fábrica parroquial, encontró un recibo del pago por la realización del fresco, documento que desvelaba la autoría del mismo a Camarón.

Fresco de Sant Vicent obra de Camarón / Dani Tortajada

Campaña micromecenazgo

Ahora su protección es más urgente que nunca dado el problema de humedades que padece el templo y que pone en riesgo esta pieza única. Con la intención de salvaguardarla y ante los escasos recursos económicos para poder hacer frente a esta situación, la cofradía Virgen de los Desamparados y Sant Vicent Ferrer impulsó un crowdfunding, una campaña de micromecenazgo con Hispania Nostra para recaudar fondos y poder actuar en el templo, la primera de estas características que se hace en España, de la que ya informó Levante-EMV hace meses.

La actuación requerida ascendía a cerca de 20.000 euros de presupuesto, por lo que el mínimo exigido para el micromecenazgo eran 4.400 euros, cantidad que no solo alcanzaron, sino que doblaron; sin embargo, fue insuficiente para acometer la intervención global necesaria y frenar que la humedad avance y acabe afectando a la estructura del templo.

Hallazgo

Con los 8.700 euros recaudados a través de donaciones y distintas acciones para la captación de fondos se ha podido levantar el zócalo de la fachada principal y sanearlo con juntas de mortero. También se ha acondicionado una de las dos capillas, que presentan un gran deterioro. Precisamente, esta actuación ha sacado a la luz la existencia de una puerta, hasta ahora desconocida que conectaba el baptisterio con el exterior. Acceso que continúa tapiado aunque con claros indicios de haber sido una entrada. También se ha eliminado la humedad de la fachada principal colocando en el "zócalo de higroconvectores", recoge el proyecto.

Puerta descubierta / LEVANTE-EMV

Pero, sin duda, "aún queda mucho por hacer, entre las prioridades está el arreglo del tejado por donde cala el agua al templo", explicaba el cronista.

Aportación económica

Por eso, para Algímia d'Alfara, la declaración de BIC del fresco de Camarón es de vital relevancia, ya que esta no solo implicaría la protección de la obra, sino que abriría la puerta a un aporte económico necesario para poder continuar con la intervención en la iglesia. En caso de que no sea así, desde la cofradía no descartan iniciar una segunda campaña de micromecenazgo con Hispania Nostra.