Sagunt insta a unas Fallas igualitarias y por la diversidad

Unas Fallas igualitarias y por la diversidad, con Vicente Vayà i Plà en el recuerdo. Así se ha planteado en el Ayuntamiento de Sagunt la fiesta de este año, con la puesta en marcha de campañas específicas por parte de la delegación de Igualdad y la de Políticas LGTBIQ+, además de un cambio que permite ligar para siempre esta fiesta con uno de sus hijos adoptivos más queridos.

El alcalde y edil de Igualdad, Darío Moreno, ha anunciado la campaña 'Sin consentimiento no hay fiesta', que incluye el reparto de trípticos informativos por institutos, edificios municipales, casales falleros y verbenas para insistir en la necesidad de un acuerdo previo para participar en un acto sexual. A esto se le sumará la distribución de vasos en los casales y en las verbenas con el lema 'La diversidad es el principio de nuestra convivencia': «Asegurémonos de que nadie sufra ningún tipo de discriminación por cualquier motivo dentro de nuestras fiestas. Los casales y las calles serán espacios seguros si trabajamos en ello», ha asegurado tras remarcar el trabajo previo que se ha hecho con las comisiones para que tengan responsables de Igualdad y en esta cuestión "haya una capilaridad que permita que todos vayamos en la misma dirección, sin necesidad que haya Puntos Violeta".

También ha anunciado que a partir de ahora el premio al. «De forma que esta persona tan ilustre que ha tenido una huella absolutamente imposible de medir en nuestras fiestas quede por siempre ligada a nuestro patrimonio cultural», ha asegurado en referencia al Hijo Adoptivo de la ciudad recientemente fallecido.

La concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez, ha anunciado que este año será la primera vez en el que la pirotecnia Hermanos Caballer disparará una mascletà: «Concretamente la del día 17 de marzo en la plaza del Sol de Puerto de Sagunto». Asimismo, Patricia Sánchez ha pedido «respeto y paciencia» tanto al colectivo fallero como a la ciudadanía para que la fiesta y el descanso puedan convivir durante estos días.

Colaboración municipal

El presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS), Ramón Jarque, ha destacado la oferta de actos preparada tanto por la entidad como por las comisiones, el buen momento que vive una fiesta que ha crecido en censo y ha invitado disfrutar, "de forma que todos convivamos de manera cordial".

También ha manifestado que el mundo de las Fallas no sería nada sin la colaboración del ayuntamiento y ha destacado que la aportación municipal va más allá de los 102.000 euros anuales que reciben de subvención, una cantidad idéntica a la del año pasado. "Estamos completamente de acuerdo con lo que recibimos. Siempre queremos más, pero ahora no es una reivindicación. No queremos más. Estamos totalmente agradecidos", decía a preguntas de este diario.

Además, ha destacado el 50 aniversario de las comisiones de La Vila y Sant Francesc: «Esperamos tener unas Fallas espléndidas en las que tanto los falleros como los vecinos convivan de manera cordial», ha dicho en un acto que también ha contado con la asistencia de las Falleras Mayores, Núria Bueno y Carla Boix, así como el concejal de Políticas LGTBIQ+, Raúl Palmero y la edil de Cultura, Ana María Quesada.