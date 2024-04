Novedoso proyecto de prevención de la salud en el área de Sagunt

El área de salud va desarrollar un novedoso proyecto de prevención de enfermedades donde colaboran el departamento de Atención Primaria, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) de la Conselleria de Sanitat junto con las farmacias comunitarias de la Comunitat Valenciana.

Se trata de una iniciativa bautizada como ‘Together' encaminada a concienciar a la población sobre su edad vascular que se presentará el próximo 18 de abril, a las 12 horas, el salón de actos del Hospital de Sagunt.

Todo ha partido de la unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular del servicio de Medicina Interna del centro que, según explican, ha sido en los últimos años pionera en España en enfermedades que afectan a las arterias.

Uno de sus focos de interés, como apuntan desde Sanidad, ha sido el llamado envejecimiento vascular acelerado que indica que enfermedades como la hipertensión arterial dañan las arterias que recorren el cuerpo humano. "Esto significa que, en pacientes hipertensos muy a menudo su edad vascular es mayor que la edad biológica", afirman.

Un médico del Hospital de Sagunt ha asegurado la financiación europea para una iniciativa que se desarrollará en tres años

Partiendo de esto, el responsable de la unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular del servicio de Medicina Interna del Hospital de Sagunt e investigador de Fisabio, Enrique Rodilla, no dudó en aprovechar la convocatoria lanzada en 2023 por la Unión Europea, a través de la European Partnership on Transforming Health and Care Systems (THCS), para apoyar proyectos que fomentarán la cooperación entre los diferentes actores en los sistemas sanitarios, y por otro, mejorarán la innovación tecnológica de enfermedades que sean prevalentes para la población.

Así, Rodilla presentó junto a personal investigador de Austria, Portugal, Suiza y otras unidades de Madrid y Salamanca, un proyecto para medir la edad vascular en farmacias, mejorando así la cooperación entre estas y la Atención Primaria.

Bajo el nombre de ‘Together’, "este proyecto está diseñado para empoderar a pacientes hipertensos y mejorar el control de la hipertensión arterial en la población", como explican desde el hospital. "La investigación se basa en la hipótesis de que los pacientes hipertensos que sean conscientes de que su edad vascular está alterada, cumplirán mejor el tratamiento prescrito por su médico de cabecera que aquellos pacientes que solo conocen su presión arterial", añaden.

Metodología

A través de esta colaboración, se ofrecerá medir la presión arterial a todas las personas que acudan a las farmacias participantes. A quienes presenten cifras elevadas, se les medirá la tensión durante 24 horas, el colesterol, su riesgo y edad vascular y se les ofrecerá sesiones de educación para la salud.

A continuación, se dividirá a los pacientes en dos grupos. A unos se les informará de su edad vascular, mientras que la otra mitad no recibirá esta información. Tras esto, se derivará a todas las personas participantes a su médico de Atención Primaria para valorar su tratamiento y al cabo de seis meses se repetirán las mediciones. Con ello, se comprobará si los pacientes informados con su edad vascular están más empoderados y controlados que los que la desconocen.

El proyecto ‘Together’ con código AC23_2/00036 ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III, y cofinanciado por la iniciativa de Proyectos de Colaboración Internacional de la THCS. Tendrá una duración de tres años y está gestionado en la Comunitat Valenciana a través de la Fundación Fisabio.

