La vida d’un poble és allò que li dona el seu caràcter, la seua forma de ser. Podem créixer, podem convertir-nos en una ciutat, però quan les nostres arrels i tradicions, quan la nostra manera de fer les coses perviu, mai perdem la nostra identitat.

En Torrent, és ben sabut, som molt de celebrar, de trobar-nos als carrers per posar en valor allò que és nostre, Setmana Santa, Falles, Moros i Cristians, l’Entrà de la Flor, el Ball de Torrent... tot un seguit d’expressions popular identitàries que van definint l’any al voltant d’elles. Perquè no hi ha dia que no trobem l’oportunitat de donar-li vida als nostres carres i places, que estan per a això.

Perquè quan la gent pren els carrers, quan es reivindiquen els espais públics per a la ciutadania, és quan vertaderament fem poble, quan es generen lligams d’estima entre les persones i fins i tot es va creant un sentiment de comunitat, de pertinença. Una pertinença compartida, que arreplega el conjunt de les identitats que conviuen a la ciutat, que és capaç d’integrar a totes les persones que han triat la nostra ciutat com el seu lloc per a viure, gent vinguda des de cada racó del nostre país i més enllà per continuar fent gran eixe sentiment.

En definitiva, vull reivindicar eixa vida de poble, la d’eixir al carrer, la de saludar-se i trobar-se amb estima, la de disfrutar de les tradicions i transmetre-les als més menuts, la que ens fa sentir hereus dels qui vingueren darrere i orgullosos de ser com som, de ser de poble, de ser poble.