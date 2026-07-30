El «Xupinazo» obri aquest dissabte les Festes Majors de Massalfassar
L’ajuntament organitza un programa d’actes que conjuga la tradició i la música amb la participació de la ciutadania de totes les edats
Les Festes Majors de Massalfassar 2026 ja estan a punt. De l’1 al 12 d’agost, el municipi celebrarà les seues festes patronals en honor a la Immaculada Concepció, la Mare de Déu del Carme, Sant Llorenç Màrtir i el Santíssim Crist de la Protecció amb un programa que combina tradició, cultura, espectacles, activitats infantils, esport i música per a tots els públics.
L’alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, convida tota la ciutadania a participar en unes festes que defineix com «una oportunitat per retrobar-nos amb els familiars i amics, donar la benvinguda a qui ens visita i continuar fent gran el nostre poble»; a més, el primer edil anima a viure-les «amb il·lusió, respecte i responsabilitat».
Per la seua banda, la regidora de Festes, Amparo Martinez, destaca que el programa s’ha preparat «amb la màxima il·lusió» i amb l’objectiu que «tots i totes en gaudisquen al màxim»; en aquest punt, la regidora expressa el seu desig que aquests dies servisquen perquè el veïnat «es conega millor des del respecte i compartisca la nostra casa amb una actitud relaxada i sempre amb ànim de gaudir».
El teixit associatiu, protagonista de les celebracions
Un any més, les Festes Majors tornaran a posar en valor la implicació del teixit associatiu de Massalfassar, imprescindible perquè aquesta celebració siga possible any rere any.
Les Filles de Maria, les Festeres de la Mare de Déu del Carme, els Quintos de Sant Antoni, els xiquets de la Mare de Déu dels Desemparats, la Societat Musical de Massalfassar, l’Associació de Dolçainers i Tabaleters El Xarquet, el Grup de Teatre, el Club Ciclista, el Club de Pilotaris, l’Escola de Pilota, la Unión Cultural i la resta d’associacions i col·lectius locals participaran activament en els diferents actes del programa, mantenint vives les tradicions i convertint les festes en una celebració construïda des de la participació de tot el poble.
Activitats per a tots els públics
La programació arrancarà aquest dissabte, 1 d’agost, amb el tradicional Xupinazo, la presentació dels vestits de les Filles de Maria i la Nit d’Albades, una de les cites més representatives de la cultura popular valenciana.
Entre els grans atractius del programa destaca el concert de La Maria, el 2 d’agost, una de les artistes més destacades del panorama musical valencià actual. Els dies següents inclouran propostes per a tota la família com Piruleta un Circ, l’Aquatló, l’Escape Room i realitat virtual, la tradicional Festa del Melonet i la multitudinària Cavalcada de Disfresses, així com la Nit de Teatre, organitzada pel Grup de Teatre de Massalfassar.
La música continuarà sent una de les grans protagonistes amb les actuacions de les orquestres Twister, Seven Crases i La Tribu, a més dels espectacles ‘Me cuesta tanto olvidarte’, homenatge a Mecano, i ‘El Reino del León’, inspirat en el popular musical.
El dissabte 8 d’agost, festivitat de la Immaculada Concepció, inclourà una gran mascletà, la tradicional processó, un castell de focs artificials i, ja de matinada, la Macrofesta Montecarlo Xperience, que convertirà Massalfassar en un dels principals punts de trobada de les festes de la comarca.
Els dies següents estaran dedicats a la Mare de Déu del Carme, Sant Llorenç, patró del municipi, i el Santíssim Crist de la Protecció, amb les seues respectives misses, processons, mascletades i espectacles nocturns, fins a culminar el 12 d’agost amb la tradicional Nit de Paelles, una de les jornades més multitudinàries, participatives i esperades del calendari festiu.
L’Ajuntament de Massalfassar convida tant el veïnat com totes les persones visitants a participar en unes festes que tornen a convertir el municipi en un espai de convivència, tradició i cultura. Un programa fet possible gràcies al treball conjunt de les comissions festeres, les associacions locals, el voluntariat i els serveis municipals, que fan que, un any més, Massalfassar isca al carrer per a celebrar amb orgull les seues Festes Majors.
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