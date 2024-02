El servicio para facilitar la retirada de jabalíes abatidos por los cazadores que el Ayuntamiento de Alzira había pactado con una empresa con la perspectiva de triplicar las capturas se ha diluido prácticamente antes de que los aficionados tuvieran tiempo de desenfundar las escopetas. El concejal de Agricultura y Servicios para la Ciudad, Enrique Montalvá (UCIN), cargó ayer contra la Conselleria de Agricultura por vetar la solución arbitrada desde su departamento para que los cazadores pudieran depositar en una empresa del sector avícola los jabalíes capturados para facilitar su eliminación.

«Habíamos llegado a un acuerdo que era perfecto, que había ilusionado a los cazadores y a los agricultores y solo nos hemos encontrado trabas, problemas y amenazas. Si está la montaña llena de jabalíes, que esté, los cazadores ya no saben qué hacer con la carne y dejarán de cazar; si hay accidentes de tráfico..., que dé la solución el que la tenga que dar», señaló Montalvá, indignado con la conselleria.

Información contradictoria

Según el relato del edil de Agricultura, fue la veterinaria de la empresa del sector avícola que se había ofrecido para recibir los jabalíes muertos que los cazadores no fueran a consumir la que advirtió de las objeciones de la Administración autonómica. Enrique Montalvá señala que trasladó la consulta a los veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (Ocapa) donde, asegura, le manifestaron que «no había ningún problema» y finalmente le facilitaron un teléfono del Servicio de Seguridad y Control de la Producción Agraria, un departamento de la Conselleria de Agricultura, desde el que le expresaron que no se debían mezclar restos avícolas con la carne de jabalí y planteaban que los cazadores llevaran las piezas a la empresa ubicada en Picassent que finalmente convierte unos y otros en piensos.

«Estas personas no lo comprenden, no conocen el problema que tenemos y no nos dan ninguna solución, solo trabas y amenazas de sancionar a la empresa si recoge los jabalíes», señala el edil alzireño, que se muestra «desilusionado».

Anuncio del acuerdo

Montalvá aprovechó a mediados de enero la asamblea de AVA para anunciar un acuerdo con una empresa avícola para facilitar la eliminación de los jabalíes que capturan los cazadores. Según expuso, los aficionados no pueden dejar abandonado un animal muerto y ya no saben qué hacer con la carne. El ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la asociación local para que, a lo largo del año, se impliquen en el control de la población de esta fauna que no solo causa daños en los campos de cultivo sino que también ha provocado accidentes de tráfico, en algunos casos de gravedad.

El edil llegó a estimar que si se facilitaba a los cazadores la eliminación de las piezas abatidas se podría triplicar el número. Unos días después se firmaba en el ayuntamiento un acuerdo de colaboración con la empresa, los cazadores y la Asociación Valenciana de Agricultores para regular este servicio, en una jornada que Montalvá calificó de «histórica» y que, auguró, «marcará la diferencia en la lucha contra la superpoblación de jabalíes». Ayer, ante la imposibilidad de poner en marcha el acuerdo, el edil disparó con calibre grueso contra la conselleria, a la que acusó de poner trabas y no dar «ninguna solución».