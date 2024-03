La UD Alzira vuelve a ganar en el Suñer tres meses después

Victoria balsámica para la UD Alzira, que no ganaba en el Luis Suñer Picó desde hace justo tres meses cuando se impuso al At. Saguntino por 2-1. Una vez más, el conjunto azulgrana era el ganador del partido a los puntos, pero faltaba corroborarlo con goles. “La superioridad fue aplastante ante un equipo que no hizo lo que quería su entrenador, que se desgañitaba para que sus jugadores tuvieran más el balón. Pero fuimos nosotros los que tuvimos toda la posesión”. El triunfo llegó con un chut de Lado que desvió un defensa. “Es surrealista que con todo lo que generamos, marcásemos de rebote”, indicó Marc Garcia.

El partido era de urgencias para ambos conjuntos, que necesitaban los tres puntos imperiosamente. El Alzira para salir del play-out y el Cerdanyola porque le permitiría salir del descenso directo, al que abocaría a los ribereños. El encuentro empezó con un dominio claro del cuadro ribereño que encerró completamente al Cerdanyola en su campo e iba probando a Álex Sánchez de diferentes maneras. A los dos minutos, Busquets, que volvía a la titularidad, cabeceó alto. En el 9 Lado sirvió una falta lateral que el cancerbero rechazó de puños y tres minutos después volvió a desbaratar un tiro escorado de Mángel, tras una buena internada. Los azulgranas aflojaron la presión y el Cerdanyola empezó a estirarse. Fruto de ello Boris tuvo un cabezazo que envió fuera a los 26 minutos. El partido pasaba sin pena ni gloria. Con un Alzira que quería pero no podía. A falta de desmarque de los delanteros, Dylan se inventó una internada que acabó en falta, la cual fue servida por Lado al travesaño cuando pasaban segundos del 45.

Mayor dominio

En la segunda parte, el dominio aún fue mayor del cuadro azulgrana que a lo seis minutos reclamó un penalti sobre Busquets. Dos después, Dylan protagonizó una gran acción por la derecha y su pase fue rematado en semicaída por Busquets. “Con la estadística en la mano es difícil no poner a Busquets. Con él de titular solo hemos perdido dos partidos y hemos ganado siete de los ocho en los que jugó. Cuando él está, el equipo ataca mucho porque él pica al espacio y el contrario recula. No tendrá gol, pero es una medida táctica imprescindible”, explicó el técnico.

El dominio no se traducía en ocasiones suficientemente claras por lo que Marc Garcia sacó a Nacho Vila y Gio por Marcos Bravo y Busquets. “Metimos a Gio cuando sabíamos que ellos no iban a salir más de su campo y a Palacín que remata mejor los centros laterales”, añadió.

Juego más ofensivo

El encuentro seguía teniendo una única dirección. Solbes dio una alegría fugaz al marcar, pero estaba en fuera de juego. Pasada la media hora, Álex Sánchez no atrapó un centro que Nacho Vila intentó rematar posteriormente sin suerte. La mejor ocasión de la segunda mitad llegó en el 33 con un pase de Joaquín a Gio, que se hizo un autopase y su trallazo fue despejado espectacularmente por Álex Sánchez. En la siguiente jugada, Mángel cabeceó desviado un fantástico centro. Marc Garcia quiso dar un toque más ofensivo al medio campo al retirar a Laurel por Koke a diez para el final. “Mi problema era qué jugadores sacaba de refresco porque nuestro dominio era total, aunque no generásemos demasiadas ocasiones. Estoy muy contento del trabajo de nuestro cuerpo técnico”.

La insistencia del Alzira tuvo premio cuando Lado enganchó un balón en la frontal del área, su disparo fue desviado por un visitante y llegó el justo 1-0 con el que los azulgranas toman aire. Por segunda vez en los últimos diez partidos se acabó con la portería a cero. “Defendimos bien como también la semana pasada aunque perdiéramos. Defendemos muy bien para lo mucho que arriesgamos, con dos carriles a mucha altura, jugadores por dentro, …”, indicó Marc.