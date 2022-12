Proceden de Xàtiva, València, Muro d'Alcoi, Castelló, Almenara, Crevillent, Alcoi, l'Alcúdia, Sagunt, municipios de Cataluña, Mallorca e incluso de Cádiz. Son jóvenes y todos ellos tienen algo en común: muchas ganas de pasarlo bien y disfrutar del Festivern. Tavernes de la Valldigna ya está, literalmente, tomada por los "festiverners" que convivirán con los casi 17.000 vecinos y vecinas hasta la mañana del próximo 1 de enero, cuando haya acabado la última noche de las tres de conciertos que están previstas.

La ciudad les ha recibido con un sol y unas temperaturas totalmente fuera de lo común para estas fechas. Aquellos que han venido cargados de mantas y ropa térmica empiezan a arrepentirse a las pocas horas. En la recién acampada se mezclan quienes van con manga corta o incluso sin camiseta, con quienes aún no se atreven a quitarse la chaqueta.

Un miembro de la seguridad de la zona de descanso, ubicada como siempre en Marjaletes, cuenta que, aunque la apertura oficial de puertas era este jueves a las 10 de mañana, la tarde del miércoles 28 ya llegaron algunos grupos, procedentes de Baleares, a quien se les permitió pasar la noche. El acceso está controlado para que el aforo no se desborde y quien quiera entrar debe mostrar la pulsera.

Ha sido hoy cuando han empezado a contarse por centenares los y las jóvenes que han desembarcado en la localidad. Mochilas, sacos de dormir, neveras llenas de comida, guitarras, tiendas de campaña, banderas, altavoces para ambientarse durante las horas en las que no hay conciertos. Llevan todo lo necesario para pasar tres jornadas en el gran ambiente que se ha creado en la zona de acampada.

"Vienes más por el camping que por el cartel"

La música es lo que les atrae a Tavernes, aunque algunos consideran que el cartel de esta edición no está a la altura de las anteriores. Una vez allí, sin embargo, reconocen que los conciertos pasan a un segundo plano: "Al final vienes al festival por el camping, el ambiente, la gente, más que por el cartel", como señala Marta Gallardo, que vive su quinto Festivern y llega desde Crevillent. Mientras intenta, junto a sus amigas y amigos levantar la tienda que les dará cobijo durante estos días, dice que "tenía la espinita clavada" porque la edición del año pasado se suspendió por los contagios de covid: "ya tenía las entradas compradas", asegura.

La mayoría de asistentes destaca la buena acogida que les presta el vecindario de Tavernes

Si en algo coincide la gran mayoría es, precisamente en eso, en que había ganas de Festivern. Cristina llega desde Cádiz junto a Ana y David, dos amigos de Xàtiva a los que conoció estando de erasmus. Cuenta que ya estuvo en Tavernes en 2018 y señala que esta movida "me parece una fantasía, si no, no estaría aquí. Imagínate que vengo desde Cádiz", señala. Ana, por su parte, indica que se trata de un festival "al que no puedes fallar" porque "te sientes muy cómoda", resalta el ambiente "muy sano" que hay en este evento y también la buena acogida que siempre tienen por parte de los vecinos y vecinas de Tavernes y también de los comerciantes. "Se vuelcan con nosotros", señala al respecto David.

"Las expectativas están altas"

Una joven de l'Alcúdia se prepara para comerse un bocadillo cuyo tamaño es prácticamente una barra de pan. Hay que coger fuerzas para las muchas horas de fiesta que quedan por delante. Tanto ella como su grupo de amigos y amigas es la primera vez que acuden al Festivern, aunque, como la gran mayoría, el año pasado también compraron las entradas y se quedaron con las ganas. "Las expectativas están altas", indican. Dos de ellas llevan una camiseta de La Fúmiga, uno de los grupos que actúa en esta edición (jueves). Aunque reconocen que "ha habido mejores carteles", les gustan las formaciones y repiten aquello de que "el ambiente de la acampada también hace mucho" para que el evento sea atractivo a tanta gente.

Otro grupo de amigas que llega desde Castelló, Sagunt o València, entre otras ciudades señala que "llevábamos todo el año esperando el Festivern". Reconocen que aunque "reducido" el cartel "nos gusta" y también alaban la buena acogida que tienen en Tavernes: "la gente es muy amable", apuntan.

Primeros conciertos

Los primeros conciertos arrancan hoy jueves a partir de las 19 horas. El plato fuerte de la noche es La Fúmiga, uno de los grupos valencianos del momento, que actúa a las 23.30 horas. Desde la zona de acampada, la charanga "Això ho pague jo" animará el trayecto de quienes acudan hasta la carpa a ver el concierto inaugural del grupo Las Bajas Pasiones.