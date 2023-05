El CE la Font d'en Carròs ha cerrado la segunda temporada en la Regional Preferente de la mano del técnico, Alberto Gregori. El entrenador califica esta última campaña de "agridulce, agria por quedarnos tan cerca del ascenso a la nueva Lliga Comunitat, y porque hemos doblado en puntos al Cullera CF, que es el primero que ha descendido, además de mejorar los números del curso pasado, completando así la mejor temporada de la historia del club en la sexta categoría española".

Gregori destaca que tiene mucho mérito "lo que hemos hecho contra clubes como el Xàbia y Calp, que eran equipos para estar arriba y al final han sufrido muchísimo para meterse, y luego los transatlánticos como l'Olleria, Ontinyent, Castellonense, Tavernes u Olímpic de Xàtiva. A pesar de la exigencia de la categoría, no nos hemos sentido inferiores a ningún rival, a excepción del partido de Ontinyent".

El técnico de Gandia pone en valor "todo lo bueno que hemos hecho, que es estar compitiendo hasta el final por un objetivo que a principio de temporada nadie se podía imaginar", aunque asegura que lo malo han sido "las lesiones importantes y no habernos podido reforzar y creo que también las decisiones arbitrales que hemos tenido en contra porque nos han perjudicado mucho. Nos han pitado más de 20 penaltis en contra y hemos sufrido más de 20 expulsiones. Eso es una auténtica salvajada".

Al preguntarle sobre el futuro del club y el suyo propio anuncia que "el próximo va ser un año de cambios en cuanto a la plantilla y también en el cuerpo técnico. Hace una semanas comuniqué a la directiva que no iba a continuar porque estaba agotado, pero voy a seguir en el banquillo del CE la Font porque me motiva que vengan chavales jóvenes y nuevos y darle un nuevo aire al cuerpo técnico. Los cambios me gustan".