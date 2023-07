El gobierno de Oliva, integrado por PRO y UCIN, va a modificar el proyecto de las pasarelas y paseos de madera junto al mar, que ya cuenta con una ayuda de 2,4 millones de euros de la Unión Europea, al comprobar que las infografías que presentó el anterior Gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE son «una fantasía irrealizable», según ha señalado el nuevo concejal de Turismo, Salvador Llopis, en una comparecencia junto a la la alcaldesa de la ciudad, Yolanda Pastor, y el concejal de Urbanismo, Joan Mata.

Tras mantener reuniones con técnicos municipales, los tres responsables del Gobierno local aseguraron que, basándose en la memoria técnica realizada, intentarán redactar un proyecto «para que no se pierda la subvención» recibida del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dado que, según dijeron, lo que se anunció en la pasada legislatura no se puede llevar a cabo.

Según el concejal Llopis, uno de los aspectos fundamentales es que el Ministerio para la Transición Ecológica no autorizó que la pasarela de madera paralela al mar discurra por las dunas, sino por la franja de terreno inmediatamente interior a esos elementos naturales protegidos. Para ello habría que expropiar más de treinta parcelas privadas, algo que no estaba contemplado. Además del dinero que costaría esa adquisición, el trámite no permitiría que la pasarela estuviese ejecutada en los plazos previstos en la concesión de esta ayuda ya concedida.

Llopis, que en declaraciones a este periódico ha recriminado «falta de información» sobre este tema en la pasada legislatura, denunció que dispone de informes de técnicos municipales que apuntan a varias e importantes «deficiencias» y «falta de claridad» en el estudio previo.

En esa misma comparecencia, el concejal de Urbanismo, Joan Mata, ha señalado que «en ningún momento se ha pedido hacer un paseo sobre las dunas, como figura en las infografías» que distribuyó el anterior departamento de Turismo, y añadió que «un informe del 11 de marzo de 2022 de Medio Ambiente nos indica que esta propuesta en ningún caso sería viable por su impacto medioambiental».

En medio de un maremágnum de datos e informes, el concejal Llopis anunció que a partir de la semana que viene, ya con todo el expediente administrativo sobre la mesa, convocará reuniones con técnicos y representantes de todos los grupos políticos municipales para poner en común esta cuestión, despejar todas las dudas y, en su caso, determinar qué es lo que se puede hacer para no perder los 2,4 millones de ayuda.

Que no se escape el proyecto

Esta mañana, en defensa de estas pasarelas litorales de Oliva y del conjunto de la actuación, tanto quien fue concejal de Turismo, Kino Calafat, como la vicealcaldesa Ana Morell, han pedido al nuevo Gobierno de PRO-UCIN que no deje escapar este proyecto que ya cuenta con dinero de otras administraciones. Ana Morell señala que se reunió con técnicos de Costas que avalaron la posibilidad del proyecto, aunque, como ocurre muy habitualmente en este tipo de actuaciones novedosas y complejas, se apliquen las variaciones o modificaciones necesarias para cumplir la ley y las normas ambientales. En Gandia, sin ir más lejos, se construyóen la playa Nord uno de esos paseos de madera que «vuela» sobre la arena para preservar una zona de dunas litorales.