A día de hoy ha recuperado la movilidad pero continúa con importantes secuelas en la zona facial para lo que está necesitando tratamiento de Fisioterapia. Gracias a la Asociación Contra el Cáncer Valencia, va a un fisioterapeuta una vez a la semana. En un mes ha notado una importante mejoría pero es insuficiente. Esta valenciana denuncia la falta de fisioterapeutas especializados en Oncología en la sanidad pública y defiende que “tendría que haber, es lo que los pacientes con tumor cerebral necesitamos; tenerlos sería sanar dos veces”.

Hace poco más de un año que le diagnosticaron un condrosarcoma de la base del cráneo…

Así es. El 16 octubre del 2021 salía del gimnasio y me fui al Clínico porque veía doble. Me hicieron un TAC y lo vieron. Me dijeron que era un tumor nivel 3 en la zona cerebral, que había tocado el cuarto nervio óptico del ojo izquierdo, por eso veía doble. Había solución, había que operar. Me quitaron casi el 90% del tumor pero para el resto me remitieron a la Clínica Universal de Navarra de Madrid para ser tratada con prontoterapia, es la radioterapia externa más precisa para irradiar los tumores y no daña los tejidos sanos de alrededor efectivo pero sí aumenta la parálisis de la zona, es como tener una losa en la cara que te presiona constantemente.

¿Cómo le afecta en su vida diaria?

En la parte izquierda de la cara es horrible. Con la prontoterapia el sistema nervioso se queda muy inflamado y los músculos muy paralizados, incluyendo las mandíbulas. Me duele al masticar, se me inflama la lengua, me la muerdo sin querer, la boca se reseca...

¿Ha recibido tratamiento de Fisioterapia desde el principio?

Ojalá pero no. Lo pedí pero en mi hospital, el Clínico, no hay fisioterapeutas expertos en oncología. Venían a movilizarme el brazo pero yo lo que necesitaba era ayuda en la zona de la cara en la que tengo la parálisis. Tenía la boca en la oreja. Si a día de hoy hablo bien y tengo la boca en el sitio es porque, por mi cuenta, empecé a masticar por ese lado y hacer movimientos y ejercicios. Con la alta incidencia que hay de cáncer, no se entiende que no haya Fisioterapia oncológica en todos los hospitales públicos. La sanidad pública debería contar con fisioterapeutas expertos en oncología ya que nuestras necesidades no son las mismas que las que pueden tener los pacientes de rehabilitación.

En la actualidad, sí vas a una fisioterapeuta ¿no?

Sí. Por lo público no podía acceder porque no había y al estar de baja, con ingresos más reducidos, no podía permitirme ir a una clínica de Fisioterapia privada. Así pues, me puse en contacto con la Asociación Contra el Cáncer Valencia y gracias a ellos, que se hacen cargo del coste, voy desde hace un mes a una fisioterapeuta una vez a la semana.

¿Cómo te ayuda la fisioterapeuta?

Me aplica masaje y presión en la zona y me alivia. Estoy mucho mejor y agradezco a la Asociación su ayuda. Ya no se me hincha tanto la lengua y manejo mejor la boca y la dentadura. He evolucionado mucho, lo veo, pero es insuficiente, necesitaría al menos dos sesiones semanales. Lamentablemente y, a pesar de ser fundamental para mi evolución, la sanidad pública no me ofrece tratamiento de fisioterapia.

Entonces, crees que su labor es importante para las personas con cáncer…

Sin duda, el fisioterapeuta tiene una función muy importante en el tratamiento oncológico, es esencial para recuperar la función, la movilidad,… para que puedas volver a tu vida diaria. En mi caso, en una paralización facial e inflamación, saben localizar puntos de los músculos, trabajarlos y tratarlos con su intervención.

¿Qué recomendaciones les darían a personas que estén pasando un proceso oncológico?

Les diría que sigan avanzando que nada ni nadie les pare. Cada tumor tiene un apellido diferente y hay que seguir avanzando.

Sin duda, la Fisioterapia es esencial para los pacientes con cáncer. Por ello, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) centrará su V Jornada Internacional, que tendrá lugar en otoño del 2023, en la Fisioterapia oncológica. “Las autoridades sanitarias no deben abandonar a los pacientes privándoles de un servicio que tiene una evidencia contrastada”, explica el decano del Colegio, Josep Benítez.