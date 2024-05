Bioagradables fa una nova crida per a ajudar a netejar les platges

L’associació BIOagradables ha convocat una nova activitat per a netejar platges el pròxim diumenge 26 de maig a la platja de Les Arenes de València, on voluntariat i representants de l’entitat pentinaran la sorra del litoral per tal de retirar tota mena de deixalles abandonades per les persones. «La nostra missió és conscienciar sobre la importància de protegir el medi marí i fomentar pràctiques més sostenibles en l’entorn que ens envolta», recorden des d’aquesta associació.

En paral·lel, es realitzen xarrades i tallers d’educació ambiental, certificats pel Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), en tota mena de centres educatius.

BIOagradables informa que actualment organitzen una neteja mensual oberta al públic, «convidant a participar activament en aquesta tasca crucial per preservar les nostres costes», expliquen des de l’entitat que treballa al litoral valencià. «És una associació dedicada a l’educació ambiental, posant l’accent principalment en la neteja de platges», remarquen, perquè el nostre litoral és un dels punts més fràgils en l’actual context de canvi climàtic i també un dels més afectats per la contaminació, fonamentalment provocada per les persones.

La tasca en números

«Enguany ja portem retirats 269 kg de residus en 5 neteges, a 2023 vàrem arreplegar 1,3 tones de residus de les nostres costes valencianes», expliquen des de BIOagradables, una xifra que parla ben bé de la quantitat de deixalles que es poden trobar a les nostres platges. Moltes de les persones usuàries no són conscients el perill que suposa aquest tipus de deixalles, no sols per la contaminació de l’aigua i la sorra, sinó també per a la mateixa supervivència de moltes espècies marines i d’aus.

La passada neteja de l’entitat es va celebrar el passat el 21 d’abril i va finalitzar amb 54 kg més a l’esquena de BIOagradables.«La peculiaritat en cadascuna de les nostres activitats és que comptabilitzem tots els residus que arrepleguem a partir de la metodologia del Grup de Fems Marins del Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA)», explica l’associació.

Microplàstics per tot arreu

A manera d’exemple, BIOagradables explica que els residus més nombrosos que es trobaren en l’última neteja van ser: 134 tapons de plàstic, 91 embolcalls de llepolies, 802 plàstics de menys de 2,5 cm, 392 plàstics de més de 2,5 cm; 55 petards, 264 bastonets d’orella i 1.320 burilles de cigarrets.

És per això que davant d’aquesta tasca tan important de neteja de la nostra costa, des de BIOagradables fan una crida perquè se sume el nombre més gran de persones a la pròxima activitat: «El pròxim 26 de maig tenim la pròxima activitat a la platja de Les Arenes, diumenge a les 10.00 del matí. Si encara no us heu animat, aquest és el moment. Podeu inscriure-us al nostre portal Enterticket BIOagradables, trobareu tota la informació a les nostres xarxes socials (@BIOagradables) on pugem tota la informació».