El que fuese portero del Valencia, y que ahora actúa como comentarista en la Cadena Cope, no duda en hablar cada vez que tiene opción sobre la actual gestión del Valencia, que se encuentra a 1 punto del descenso. Y hoy, tras la derrota de los de Gattuso ante el Valladolid en el José Zorrilla, volvió a hablar de sobre la situación de conjunto blanquinegro en Tiempo de Juego.

"El Valencia ya ha perdido la categoría, ahora lo que hace falta es no descender", duras palabras de Santi Cañizares, haciendo referencia a que el club todavía no ha descendido matemáticamente, pero hace tiempo que ya no es el que era. No es la primera vez que el ex guardameta, y leyenda del club, carga contra la gestión del club.

En la previa del duelo copero ante el Sporting de Gijón, ya hizo un símil entre la gestión deficiente tanto de valencianos como asturianos, y del bajón deportivo que eso supone.