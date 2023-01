Una de les Magues de Gener 2023, Carmen Alonso que iba a dar vida al personaje de la Fraternidad-Soronidad, ha anunciado en su cuenta de Twiter oficial que renuncia a participar en la Cabalgata de València, que está programada para mañana domingo a partir de las 11,30 horas. Carmen Alonso ha comunicado su decisión pocas horas antes de que se celebre el acto, que por otras cuestiones, ya ha generado en sus ocho ediciones multitud de críticas de la oposición en el Ayuntamiento de València y de los sectores más conservadores. Eso sí, Carmen Alonso había informado a la organización de que no iba a desempeñar este papel y ha sido sustituida por Irina Yellow, poetisa y pedagoga.

Según ha explicado la periodista Carmen Alonso su decisión se debe a que no puede compartir este cargo con una de sus compañeras, al parecer Àngela Escribano, que da vida a la maga Igualdad, por los comentarios contra los y las transexuales que ha publicado recientemente. Su renuncia, comenta la comunicadora, "ha sido difícil pero no quiero compartir espacio con una persona que incita al odio". "No puedo representar a la maga Sororitat -ha añadido-, teniendo al lado a una persona que atenta contra los derechos de las personas trans". La afectada señala que ha tenido "una semanas de mucha ansiedad" que al final la han llevado a tomar esta decisión dura para ella.

La Societat Coral el Micalet presentó el pasado 19 de diciembre a las 'Magues de Gener' que protagonizarán la 'Festa de la Infantesa' y la cabalgata del domingo 15 de enero: la actriz, pedagoga teatral y directora María Colomer (Libertad); la formadora en prevención de violencia de género y presidenta de la Escuela de Pensamiento Feminista Amelia Valcárcel Àngela Escribano (Igualdad) y la periodista y 'podcaster' Carmen Alonso (Fraternidad-Sororidad).

Colomer, Escribano y Alonso iban a representar, bajo el lema 'Salvem el planeta', a estos tres conceptos universales en la octava edición de esta celebración. Las tres magas han enviado cartas a los niños cuyos tutores lo soliciten, a través de la web del Micalet, adjuntando un recortable temático de la 'Festa de la Infantesa'. Como han confirmado fuentes de la Societat Coral El Micalet, el personaje de Fraternidad-Soronidad será representado mañana por la pedagoga y poetisa Irina Yellow.