El barrio de El Botànic ha amanecido esta mañana con sus calles y plazas pintadas de verde y naranja para señalizar las plazas de estacionamiento en la vía pública, reservadas a los residentes (verdes) o de uso preferencial para los vecinos (naranjas), que pueden ser utilizadas también por otros conductores en ciertos horarios. Por contra, pese a lo anunciado por el Ayuntamiento de València aún no se han repintado el barrio de La Roqueta, donde hoy mismo se está celebrando el populoso mercado ambulante de Convento Jerusalén, que es una de las calles donde va a cambiar la reordenación del estacionamiento en superficie, junto a Pelayo o Matemático Marzal, por citar algunas.

Respecto a El Botànic, los vecinos y comerciantes de la zona consultados por Levante-EMV no tenían claro cuándo entrará en funcionamiento la nueva normativa de aparcamientos, y sobre todo, cuándo se sancionará a los conductores que aparquen en zonas reservadas a los residentes, o que lo hagan sin mostrar su tarjeta identificativa en un lugar visible de su vehículo. La concejalía de Movilidad Sostenible, que dirige el regidor Giuseppe Grezzi, ha colocado carteles informativos en varios puntos del barrio en los que informa que a partir del 1 de marzo se dará por iniciada la zona de estacionamiento residencial en el Botànic, esto significa que será desde ese día cuando se multará a quienes estacionen en zona verde sin permiso o a quienes sobrepasen los horarios máximos permitidos en las plazas naranjas.

Muchos conductores no saben si se puede aparcar en zona naranja

Fuentes de Movilidad Sostenible han indicado que en los próximos días se procederá al pintado de La Roqueta. En unos pequeños carteles colocados en unas vallas de las calles Vives Liern y Ermita se dice que las tareas de pintado se harán en la noche del jueves 16 al viernes 17 de febrero . En cuanto al número de residentes de ambos barrios que ya han tramitado y conseguido sus tarjetas para poder aparcar, la concejalía no ha querido dar esta información. Pese a la campaña de comunicación que ha implementado Movilidad en mupis de la zona o en algunas paradas de la EMT, y pese a la información comunicada por el gabinete de prensa del ayuntamiento o en la web municipal, son muchos los residentes que no tienen aún sus permisos y numerosos los conductores de fuera del barrio que frecuentan la zona y que siguen sin tener claro si se puede o no aparcar en zona verde o en zona naranja, y en qué condiciones.

Prueba de ello, es que esta mañana hacia las 10,30 horas, toda la calle Turia estaba llena de coches aparcados en las plazas naranjas y verdes. Y solo había un vehículo que mostraba en su parabrisas la tarjeta de residente que lo autorizaba a estacionar en la zona "taronja". Al parecer, el anuncio del ayuntamiento de que hasta el 1 de marzo no entra en vigor este estacionamiento residencial ha dado un respiro a los usuarios de fuera de El Botànic, y a los residentes que aún no han podido sacarse el permiso.

Normalidad en Russafa

Como es sabido, los barrios de El Botànic, primero, y de La Roqueta, en breve, son las dos nuevas zonas de València donde se va a implementar esta medida para restringir el tráfico rodado, pacificar la movilidad y reducir la contaminación acústica y ambiental, tal como ha explicado en varias ocasiones el concejal Giuseppe Grezzi. Recientemente, en octubre, se implantó este modalidad de estacionamiento residencial preferente en Russafa, y ya hace meses, en Ciutat Vella. En Russafa, después de unas semanas en las que se vieron calles vacías en las plazas naranjas y verdes, ahora hay un ambiente de total normalidad. Además, gran parte de los vehículos muestran sus tarjetas identificativas, correspondientes a los residentes del barrio, tal como ha comprobado este diario en varias calles como Dénia, Sevilla o Puerto Rico.