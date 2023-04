El alcalde de València y candidato a la reelección de Compromís per València, Joan Ribó, ha realizado una batería de anuncios en la Trobada Gran que ha mantenido con las personas mayores en el centro municipal de Jubiocio, Benicalap, porque este colectivo "cada vez más importante en la pirámide poblacional de la actual sociedad", se convertirá en uno de los ejes del próximo mandato, con un gran número de acciones encaminadas "a mejorar el bienestar de todas y todos". "Mirad, en València una de cada cuatro personas ya tiene 65 años o más, una población en total de 171.000 personas”. Por eso, entre las propuestas de ciudad Ribó ha destacado que todos los barrios de València contarán con WC públicos en los principales parques, como ya se ha empezado a hacer en este mandato y fuentes de agua refrigerada, “que ayudarán a combatir las altas temperaturas que, como es evidente, está provocando el cambio climático”.

Cuatro nuevos centros de mayores

El alcalde Joan Ribó ha anunciado que si sale reelegido alcalde construirá cuatro nuevos centros municipales para personas mayores en los barrios de Benicalap, Benimàmet, La Llum y Russafa. Los nuevos equipamientos contarán con una unidad individualizada para personas con Alzheimer."Somos conscientes que tenemos que incrementar este tipo de instalaciones municipales porque las personas mayores tienen que continuar desarrollando actividades en sus barrios y es evidente que los centros de mayores adquieren una tarea fundamental en la sociedad de hoy en día. Me comprometo a incrementar el número de centros en barrios donde son muy necesarios", ha señalado.

"En proyección a 2033, el colectivo de personas mayores de 65 años verá incrementado su peso relativo en un 10%, generando una necesidad para readaptar el foco de las políticas públicas", ha explicado Ribó.

Programa contra la soledad

Relacionado con el anuncio anterior, el máximo responsable de València ha avanzado también que pondrá en marcha en todos los centros de mayores de Servicios Sociales "el programa de soledad no escogida para que las personas mayores no estén solas y puedan acompañarlos en todas las etapas de nuestra vida", un instrumento "fundamental" para muchas personas que no cuentan con el apoyo familiar deseado.

En materia de vivienda Joan Ribó impulsará la construcción de cooperativas intergeneracionales de vivienda y también de centros cívicos intergeneracionales para la dinamización cultural, social y comunitaria de los barrios y la participación ciudadana. "En proyección a 2033, el colectivo de personas mayores de 65 años verá incrementado su peso relativo en un 10%, generando una necesidad para readaptar el foco de las políticas públicas", ha considerado.

Digitalización

Joan Ribó también se ha mostrado muy preocupado por el desarrollo de las personas mayores en un mundo "cada vez más digitalizado". Por eso ha remarcado que el gobierno que encabezo a partir del 29 de mayo "continuará desarrollando acciones para luchar contra la brecha digital en todos los ámbitos de la administración local y ayudar a hacer trámites municipales, poniendo énfasis en las personas mayores". En este sentido, ha remarcado una de las últimas luchas del colectivo de personas mayores, como es el de la falta de atención personalizada en los bancos. "Trabajaremos y haremos acuerdos en entidades bancarias para que presten un servicio de calidad a todas las personas, porque esta sociedad no puede dejar a ninguna persona atrás y menos aquellas entidades que han hecho negocio del recorrido vital de una persona; no los pueden abandonar cuando más lo necesitan, tienen una responsabilidad social que se los exigiremos", ha dicho el alcalde.

El alcalde de València ha recordado durante su intervención que en València, el 53,7% de las personas dependientes tiene más de 80 años. Además, el 32% de las personas mayores de 65 años tienen algún tipo de discapacidad. En este sentido, ha reivindicado el gran trabajo desarrollado por los Servicios Sociales en la tramitación de la dependencia. "Podemos decir con orgullo que este ayuntamiento ha acabado con la lista de espera de la dependencia. Para ser más concretos, lo hará en cuatro o cinco semanas. Hace no muchos años, cuando gobernaban otros, por desgracia miles de benefactores no cobraban la ayuda antes de morir, y esto no es tolerable en una sociedad actual, por eso considero que hemos hecho un gran trabajo. En 2015 solo 8.601 personas estaban dentro del sistema de dependencia. Hoy en día son 36.646, hemos multiplicado por 4,2 las personas atendidas por el sistema", ha dicho Ribó.

Envejecimiento activo

El candidato a la reelección de Compromís por València ha manifestado que se tiene que promover el cambio social "hacia un nuevo paradigma del envejecimiento activo, que otorgue visibilidad y protagonismo a las personas mayores, promoviendo los entornos amigables, inclusivos, accesibles y seguros que facilitan la interacción social". Por eso, Ribó se ha comprometido a la realización de programas de convivencia para la relación intergeneracional y proyectos de dinamización comunitaria. "Garantizaremos la universalidad de los servicios y prestaciones que favorezcan la inclusión en el proceso de envejecimiento activo", ha detallado.

En el ámbito de Igualdad, el candidato de Compromís ha destacado que se tiene que sensibilizar sobre la realidad de las personas mayores en los centros de día municipales. "Las personas mayores LGTBI+ hacen frente a mayores tasas de soledad y aislamiento que la población general, y con menores apoyos de sus redes familiares. Los entornos donde más se oculta esa orientación/identidad sexual o identidad/expresión de género, es sobre todo en espacios o centros de mayores", ha manifestado Ribó.