El Ayuntamiento de València ha actualizado el número de paradas de los mercados municipales que saldrán a subasta el próximo 6 de septiembre, según detalla el listado que ha hecho público el Servicio de Comercio y Mercados en la página web municipal.

“El Mercado Central es el que más paradas ofrece con un total de 84”, ha recordado el concejal delegado de Comercio y Mercados, Santiago Ballester. Estos puestos están ubicados concretamente en la zona de pescadería: casetas, palcos y bajos de 1 y 1,3 m. El mercado de Russafa tiene en la actualidad 78 puestos vacantes, que se reparten entre los llamados bajos fila, palcos, zona de pescadería, así como las casetas interiores y exteriores. Gran parte de los puestos se subastan en distintos lotes, que agrupan entre dos y seis paradas.

Central (84) Russafa (78) Benicalap (46) Castilla (38) Natzaret (22) Torrefiel (22) Benimàmet (12) Rojas Clemente (7) Mossén Sorell (4) Cabanyal (3). Los de Algirós, con 8 vacantes, y Grau, con 7, se rigen por unas condiciones distintas según sus respectivos pliegos, aunque se subastarán con el resto el 6 de septiembre.

Tal como indican las bases, la presentación de solicitudes tendrá lugar dicho día, entre las 9.00 y las 10.00 horas en las oficinas del Servicio de Comercio y Mercados, situadas en la plaza del Mercado, 6. El acto de la subasta se iniciará a las 10.30 horas en el Salón de Juntas y no podrán concurrir las personas interesadas que no lleguen a las oficinas antes de las 10:00 horas.

Requisitos para participar

Las personas interesadas, físicas y jurídicas, en tomar parte en la subasta tendrán que presentar el día 6 de septiembre la documentación que se indica en los pliegos. En ningún caso podrán participar en la subasta las entidades sin ánimo de lucro como fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública y ONGD. Quienes no hayan aportado la documentación necesaria y los correspondientes certificados de no existencia de deudas antes del 1 de septiembre habrán de aportarla el día de la subasta, porque si no, no podrán concurrir a la misma.

Además, las personas licitadoras tendrán que constituir un depósito previo de 50 euros, en efectivo, el día de la subasta, por cada parada objeto de licitación. Si se trata de un lote, tendrán que hacer depósito por cada una de las paradas que los forman.

Veinte años de concesión

En los pliegos también se indican los requisitos para poder ser titular de paradas, las condicionas posteriores a la adjudicación y la duración de la concesión, que se será de veinte años, prorrogable hasta veinte más, a petición y previa comprobación por parte del Ayuntamiento de que se reúnen los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Toda la información relacionada con la subasta de las paradas de los mercados municipales se puede consultar en el siguiente enlace de la web del Ayuntamiento:

https://www.valencia.es/-/mercados-municipales-de-distrito-subasta-de-puestos-6septiembre23?redirect=%2Fval%2Fmercats-municipals-de-valencia%2Fsubhasta-de-parades