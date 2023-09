El PAI de Benimaclet seguirá adelante plenamente, después de que el Ayuntamiento de València haya renunciado a presentar recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que obligaba al consistorio a sacar adelante la propuesta de urbanización de la urbanizadora liderada por Metrovacesa. De este modo, sin más obstáculos en el camino, la transformación de esta zona de huerta de la ciudad, que linda con el antiguo pueblo de Benimaclet y la Ronda Norte, generará una nueva unidad urbana de viviendas, zonas verdes y servicios. Una inicitativa que ha estado en el punto del debate durante las dos anteriores legislaturas y en las que el gobierno de progreso de Compromís y PSOE nunca se han puesto de acuerdo. Ahora, con la alcaldía en manos del PP, el gobierno de María José Catalá ha optado por no continuar dilatando el conflicto. Entre otras cosas, además, porque el anterior equipo de gobierno no presentó el recurso -retirárase o no posteirormente- en el interín de apenas unos días que hubo desde que se supo la sentencia y la celebración de las elecciones -finales de junio-.

El PAI de Benimaclet se reactiva con un nuevo proceso de participación ciudadana Queda también, por ello, descartada, la aplicación de un nuevo plan urbanístico, que se había encargado como contra posición al presentado por Metrovacesa y que tenía un carácter más global de barrio. El caso es que la renuncia por parte del gobierno municipal es considerado ahora por el PSOE como "un oportunidad perdida" para suavizar el proyecto "e integrarlo mejor en la huerta". La concejala Sandra Gómez, responsable de Urbanismo en la pasada legislatura, considera que la renuncia a recurrir la sentencia se debe a que "el PP hace un urbanismo al dictado de las constructoras". "Se encargo un despacho profesional para generar un modelo de consenso que mejorara la integración de la actuación. Pero a la señora Catalá se le ha pasado el plazo de un recurso que era muy importante para los intereses del ayuntamiento en este barrio". Discrepancias permanentes La cuestión es que PSOE y Compromís siempre discreparon sobre cómo afrontar este PAI, siendo la formación socialista mucho más favorable al mismo, pero tras una revisión del mismo. Sandra Gómez reconoce que "estábamos preparando el recurso. Hubiesemos querido una relación con los caminos y con la ronda. Y además para adaptar las edificaciones nuevas a la realidad del Benimaclet viejo y ganar más zona verde, haciendo un parque más grande". La propuesta de Compromís era mucho más restrictiva, reduciendo a la mitad las viviendas previstas (de 1.400 a 700) y manteniendo los huertos urbanos que han ido creándose al abrigo de los descampados pendientes de urbanizar, además de otros elementos terciarios. Ahora, su postura es reclamar al gobierno municipal "que convoque a los representantes vecinales y entidades sociales de Benimaclet a una reunión para consensuar el futuro urbanístico del barrio" y que la alcaldesa "priorice el diálogo con todo lo que tiene que ver con el futuro de la ciudad y de nuestros barrios y pueblos". La portavoz Papi Robles ha proclamado que “los años de especulación salvaje han terminado en València, unos años que condenaron en nuestra ciudad a un crecimiento urbanístico exagerado, sin tener en cuenta la identidad y las características específicas de nuestros barrios, la necesidad de espacios verdes y zonas de esparcimiento y convivencia para las personas. Valencia debe continuar al servicio de todas y todos y no los intereses económicos de unos pocos. "El PAI de Benimaclet pendiente de urbanizar es una oportunidad única para impulsar la València del futuro, y ese proyecto de ciudad debemos hacerlo entre todas y todos". En el primer año de alcaldía no: en el primer mes El PP, sea por acción o por omisión, no ha hecho más que cumplir con la promesa electoral de desbloquear el PAI, textualmente, "en el primer año de mi mandato como alcaldesa". Apenas ha tardado un mes llevando a cabo el silencio judicial. La postura del PP ha sido, por una parte, reprochar la falta de entendimiento de los dos partidos hasta ahora en el gobierno y sacar adelante la promoción "porque es una prioridad que Benimaclet tenga vivienda", además de criticar el actual estado de las parcelas a base de "campos okupados y chabolismo".