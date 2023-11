El Ayuntamiento de València ultima su escudo judicial contra los circos con animales

"Los técnicos municipales están armando el informe jurídico", el escudo judicial por su hubiera un recurso ante los tribunales, para desestimar la petición de que el Circ de Nadal pueda instalarse en un suelo del Ayuntamiento de València para representar un espectáculo con animales como llamas, dromedarios, caballos o bueyes. El promotor del "show" ha solicitado a la concejalía de Espacio Público el permiso para ubicarse en una solar de la Avenida de Maestro Rodrigo, en Nou Campanar, que pertenece al propio consistorio. En primera instancia, el ayuntamiento no ha autorizado el dominio público de este circo porque se le ha pedido un nuevo proyecto sin animales para poder recibir la autorización correspondiente. Ahora, el empresario circense ha presentado alegaciones y se están estudiando. "Los primeros informes" que está recabando el servicio, apuntan en la misma línea. El consistorio no autorizará la ocupación del espacio público en València porque le habilita la ley autonómica de Bienestar Animal. En cualquier caso, el gobierno municipal de María José Catalá, formado por PP y Vox, no se plantea en ningún caso recuperar los circos de animales en València. No se puede extrapolar ni equiparar estas actividades circenses a los Bous al Carrer, para los que hay un marco normativo claro y bien definitivo en la Comunitat Valenciana y que emana de la Generalitat, recuerdan las fuentes consultadas.

