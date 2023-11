Dos domingos al mes, un grupo de jóvenes se reúne en València alrededor de una mesa larga para hablar de su identidad. Les acoge el Centro Arrupe de los Jesuitas, localizado en el barrio del Botánico, y componen un cuadro que sin ser la Última Cena también tiene algo de traición. Porque esta tertulia es en realidad un refugio frente al rechazo de parte de la sociedad por abrazar dos comunidades teóricamente en conflicto: la cristiana y la LGTBI.

“La gente se acerca a nosotros con sorpresa. Nos preguntan que cómo puede existir un cristiano gay”, introduce Mikel Labiano, impulsor del grupo LGTBI de Arrupe –integrado por 50 personas– del que se desgaja este espacio de encuentro bimensual. En él comparten sus respectivas vivencias y abordan temáticas de toda índole, desde las lecturas del Evangelio hasta el documental del Papa. “Su diálogo con chavales diversos fue un gran paso, pero para los que estamos más avanzados supo a poco”, dicen, y afean la evasiva del Pontífice respecto al sacerdocio femenino.

Es el debate asambleario y terapéutico de un rebaño en ocasiones abandonado incluso por sus propios pastores. En la última reunión participan diez personas de edades comprendidas entre los 19 y los 53 años –de Mikel y algún otro invitado veterano–. Y muchos cuentan historias dolorosas. La intolerancia de los padres. Las miradas en el pueblo. La reprobación del cura. “Un sacerdote al que le dije que soy lesbiana me contestó que entonces tenía que abrirle mi intimidad. En la práctica me estaba diciendo: o vives como yo te digo o en la Iglesia no entras”, relata Carmen, de 24 años.

Que la institución eclesiástica ha perseguido históricamente a los homosexuales lo ejemplificó el anterior Arzobispo de València, Antonio Cañizares, cuando dijo aquello de que hay que salvar a la familia de “la escalada del imperio gay”. Sin embargo, en las distancias cortas, el tono se adapta a las circunstancias. “Al presentar el proyecto los Jesuitas nos dieron las gracias por aliviarles la carga de trabajo, porque en la Archidiócesis, cuando se encontraban con cristianos LGTBI, se los enviaban todos a ellos. Eso significa que en instancias altas saben que esta realidad no se puede meter bajo la alfombra, aunque el discurso oficial sea otro”, dice Mikel.

Pero la hostilidad rebasa los círculos religiosos y los cristianos LGTBI de València se han acostumbrado a que les señalen su aparente incongruencia en ambientes, a priori, más aperturistas. “En el movimiento feminista una chica me dijo que era hipócrita el ser cristiana y feminista”, relata Rosalía, de 28 años. “A mí se me quedó grabado cuando me dijeron que ser trans y cristiano era de masoca”, añade un chico que prefiere no dar su nombre. “Yo me he encontrado más rechazo dentro de la comunidad LGTBI por se cristiano que dentro de la Iglesia por ser gay”, confiesa Héctor, por primera vez en Arrupe. No en vano en el grupo hablan de una “segunda salida del armario”, la primera por la orientación sexual y la segunda al anunciar su fe dentro del colectivo LGTBI.

Nuevos tiempos

Pese a todo, eligen la ternura y no el cinismo para construir puentes entre dos colectivos a los que no piensan renunciar –“ambas nos definen como personas, lo incongruente sería rechazar el amor a Dios o a personas de nuestro mismo sexo”–, y se muestran esperanzados con el nuevo rumbo trazado por el papa Francisco. Entre otros avances, el Pontífice acaba de dar luz verde al bautismo de gais y trans, la Iglesia ha recogido por primera vez las siglas LGTBIQ en un texto oficial, el Documento para la Etapa Continental, y la institución también ha alumbrado un movimiento llamado Nueva Evangelización que intenta taponar la pérdida de feligreses desencantados con su vertiente más conservadora.

Pero la tolerancia no se queda ahí; permea en otras direcciones. Los cristianos LGTBI de Arrupe explican que a nivel parroquial hay curas de València que ya se han puesto a su disposición, y hablan de una corriente subterránea de cristianos afines a su causa. “La institución no es monolítica, dentro hay muchas sensibilidades, y normalmente nos sentimos acogidos por los creyentes de base más allá de los obispos y la doctrina oficial contra la que luchamos”, narra Luis sobre un pulso que trasciende el ámbito municipal: la religiosa María Luisa Berzosa ha trasladado al Papa las reivindicaciones del grupo valenciano.

Y también en la calle se van aceptando las aristas de esta doble identidad, como quedó demostrado en el desfile del pasado Orgullo LGTBI de València, donde el grupo causó sensación con una pancarta en la que aparecía dibujado Jesús abrazando a un niño trans y la frase ‘Todos somos hermosos a nuestra manera, porque Dios no comete errores’. Era la traducción de un verso de Lady Gaga. El soplo de aire fresco que necesita esta institución. “Soñamos con una Iglesia más inclusiva y la estamos haciendo realidad”, aseguran.