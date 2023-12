La puesta en libertad del pirómano de El Saler, presunto autor de al menos tres incendios en la Devesa el pasado verano, ha generado gran preocupación en el Ayuntamiento de València. Aunque no ha recurrido el auto de excarcelación emitido por el juez, sí ha pedido una orden de alejamiento del parque natural, según ha confirmado esta misma mañana la alcaldesa de València, María José Catalá, durante su visita a Casa Caridad.

El presunto pirómano ha quedado en libertad apenas un mes después de su detención y entrada en prisión después de que los registros en su domicilio no arrojaran datos nuevos sobre la autoría de los hechos. En principio, por tanto, el ayuntamiento, personado en la causa como acusación particular, no recurrirá el auto, pero teme que los hechos vuelvan a producirse y de ahí que haya solicitado otras medidas complementarias, entre ellas una orden de alejamiento de la Devesa.

Hay que tener en cuenta que el presunto autor de los incendios, todos ellos extinguidos con cierta celeridad por los servicios de bomberos, es residente de El Saler desde hace años. De hecho, hace tiempo fue acusado también de otros incendios provocados en el mismo lugar, aunque en aquella ocasión no se puso demostrar su participación y la causa fue sobreseída. Una orden de alejamiento, por tanto, le obligaría a cambiar de domicilio, circunstancia que complica mucho la decisión del juez, que aún no se ha pronunciado.

Catalá: "Haremos todo lo posible para proteger la Devesa"

En cualquier caso, María José Catalá espera que la petición de alejamiento "sea atendida" y ha subrayado que el consistorio hará "todo lo posible para proteger la Devesa", al tiempo que ha recordado que esta administración está personada en el proceso abierto por esos incendios. Asimismo, ha expuesto que desde el consistorio se va a hacer "todo lo posible para que esto no se repita".

El detenido, de 59 años, fue arrestado el pasado mes de octubre por su presunta relación con los incendios intencionados registrados en el parque natural de la Devesa. Tras su detención fue decretado su ingreso en prisión y quedó investigado, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por delito de incendio forestal agravado.