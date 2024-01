El segundo teniente de alcalde de València y portavoz municipal de Vox Juan Manuel Badenas ha respondido a las acusaciones vertidas ayer por la portavoz socialista Sandra Gómez y por el exconcejal de Vox Vicente Montáñez, y ha señalado que aunque no tenía responsabilidades en el mandato anterior, entre 2019 y 2023, en el grupo municipal de Vox, "no hay cuentas fantasma ni falta un euro de las cuentas municipales". Badenas ha anunciado que en el próximo pleno municipal "vamos a exigir una auditoría de las cuentas de los 4 grupos municipales de la anterior legislatura". Vox hace referencia a la composición de la anterior corporación en la que Compromís y PSPV formaban el gobierno municipal; y PP, Ciudadanos y Vox estaban en la oposición. Se entiende que Ciudadanos no será auditado pues ha desaparecido como grupo municipal.

Badenas anuncia "una auditoría de infarto" de las fundaciones y las empresas públicas municipales, "gestionadas por Joan Ribó y Sandra Gómez, desde 2015, y que ahora son competencia" del propio Badenas. En Vox, dice el portavoz de Vox, "no hay cuentas fantasma ni falta un euro de las cuentas municipales, y eso mismo es lo que quiero saber de cada uno de los grupos políticos que estuvieron en el Ayuntamiento de València desde 2019 a 2023". Por ello, "voy a presentar una moción en el próximo pleno para que una entidad independiente audite con rigor cada una de las facturas que han utilizado los grupos de PSPV, Compromís , PP y Vox, para justificar sus gastos". "La transparencia ha de ser máxima", ha subrayado Badenas. Por todo ello, el líder de Vox en València ha propuesto llevar a cabo lo que denomina "las auditorías del infarto del Rialto" porque "nos estamos encontrando facturas de gastos del alcalde y de la vicealcaldesa anteriores, y de proveedores amigos de las fundaciones, organismos y empresas, que gestionaban Joan Ribó y Sandra Gómez". Y, en ese línea, "estamos acumulando información muy importante para aportarla a Fiscalía". Por ejemplo, enfatiza el concejal de Vox, "queremos saber quiénes viajaron a Silicon Valley con Valencia Activa, o a Napolés con el entonces alcalde, y porqué alargaron sus viajes para hacer turismo personal", concluyó el teniente de alcalde.