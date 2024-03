La oposición denuncia el "caos" de las Fallas y propone una mesa de diálogo

Los grupos de la oposición municipal han hecho un balance de Fallas que en términos generales es muy negativo para el equipo de gobierno. El Partido Socialista habla de "caos y descontrol", mientras que Compromís propone una mesa de diálogo para cambiar el bando fallero en 2025. Y denuncian el "triunfalismo" del equipo de María José Catalá.

La portavoz socialista en València, Sandra Gómez, ha anunciado que su grupo municipal presentará una moción al próximo pleno del Ayuntamiento de València para evitar que se vuelvan a repetir los episodios de “caos y descontrol” que se han vivido en la ciudad como consecuencia “de la falta de planificación, incapacidad e improvisación del gobierno de Catalá durante las Fallas”.

Así lo ha anunciado tras la rueda de prensa que ha ofrecido junto a las concejalas Nuria Llopis, Elisa Valía y María Pérez para analizar los “enormes problemas” que se han experimentado durante las fiestas en todos los barrios en materia de limpieza, movilidad, protección del patrimonio, seguridad y en la propia organización de los principales actos falleros “como consecuencia de la improvisación. Este gobierno no ha estado a la altura de los falleros y falleras y todos los empleados públicos que han trabajado por las fiestas”.

“A pesar de la autocomplacencia del gobierno municipal, las Fallas de este año han sido un absoluto caos por culpa de la improvisación continua de este gobierno, que ha estado más pendiente de conseguir que su jefa saliera bien en la foto que de gestionar. Les ha pillado el toro y es lo sorprendente porque las Fallas son un punto imprescindible de nuestro calendario. Por eso, la ciudad ha estado más sucia que nunca estas fiestas, los coches han ocupado plazas y jardines con absoluta impunidad y se han multiplicado las quejas por la falta de información en la EMT”, ha incidido.

Rueda de prensa del Grupo Socialista para valorar las Fallas. / Levante-EMV

La moción socialista

La moción, ha explicado Llopis, exige desde la puesta en marcha de un plan específico de protección para los bienes protegidos de la ciudad como, por ejemplo, la Lonja hasta mejoras en la organización de los actos falleros como la Ofrenda pasando por un control riguroso de la venta de artículos pirotécnicos.

En el primero de los casos, se pretende fijar un plan concreto y detallado para que no se vuelvan a producir imágenes de gente orinando y vomitando junto a inmuebles protegidos. “Vamos a incluir una propuesta para que la falta de previsión de este gobierno no afecte a nuestro patrimonio como ha ocurrido con la Lonja. Para ello, exigiremos un plan donde se detalle qué elementos se van a proteger y de qué manera. No podemos volvernos a permitir de nuevo como ciudad imágenes como las que se han producido en estas Fallas en la Lonja que, además, no fueron a más gracias al compromiso de los falleros y falleras, que actuaron ante la inacción del Ayuntamiento”, ha explicado Pérez.

"Triunfalismo" del concejal de policía

La concejala también ha criticado el “triunfalismo” del concejal de Policía a pesar de la gran cantidad de altercados que se han producido estas fiestas y de que la Unidad de Distrito de Ciutat Vella quedó inutilizada como consecuencia de un macrobotellón: “Es increíble la nula autocrítica de este gobierno pese al caos que han provocado”.

Valía, por su parte, ha señalado la extrema suciedad que se ha vivido en todos los barrios como consecuencia de la falta de planificación. “La falta de limpieza ha sido uno de los elementos más perturbadores de estas Fallas por la ingente cantidad de basura y suciedad que se ha acumulado en todas las calles, incluidas las de los barrios que este gobierno prioriza”, ha manifestado.

Sanción a Catalá

Con respecto a la organización de los actos falleros, Llopis ha incidido en que en la moción se va a exigir un mayor control de los puestos ambulantes, una vigilancia estricta de la venta y uso de artículos pirotécnicos así como una reorganización de la Ofrenda para evitar episodios como el de este año en el que se registraron retrasos de varias horas. “Es una burrada que la Fallera Mayor Infantil llegase a la plaza a las 3 de la madrugada y que el propio concejal reconociese sin tapujos que estaba previsto que pasara a las 2 de la madrugada. Parece que hemos perdido el sentido común”, ha destacado.

"El reglamento es muy claro y Catalá ha sido la primera en incumplir las normas. Por eso, le quiero pedir al señor Ballester que inicie un expediente de sanción"

Ante esta situación, ha propuesto que se recuperen las pasarelas para hacer más ágil la Ofrenda así como establecer protocolos de actuación en JCF. Finalmente, la portavoz socialista ha exigido al concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera a que abra expediente a Catalá por haber participado en la Ofrenda vestida de calle, incumpliendo el reglamento fallero. “El reglamento es muy claro y Catalá ha sido la primera en incumplir las normas. Pore so, le quiero pedir al señor Ballester que inicie un expediente de sanción como establece el reglamento de JCF y la normativa de la Ofrenda”, ha finalizado.

Compromís propone una mesa de dialogo

Por su parte, Compromís propone convocar la Mesa de Diálogo en abril para que el Ayuntamiento de València evalúe con comerciantes, vecindario y comisiones las pasadas Fallas y comience ya a fundamentar un pacto global para el bando fallero de 2025. Al respecto el concejal y expresidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, recuerda que el PP trató primero de suprimir esta mesa creada en 2017 y que acabó por aprobar en ella las directrices del bando fallero en diciembre, con retraso sobre lo habitual.

Para salvaguardar la convivencia y la seguridad durante las fallas es necesario, segñún Compromís, recuperar la racionalidad en la gestión de las carpas falleras que -según los datos proporcionados por el Ayuntamiento en su rueda de prensa- han llegado este año a las 348 frente a las 281 del año pasado o las 246 autorizadas en 2020 antes de la pandemia. Es decir, en el primer año del PP al frente de la JCF se dispararon un 24% las carpas falleras autorizadas.

Carpas y Buñolerías

Compromís cree que sería positivo recuperar el consenso alcanzado en noviembre de 2019 en el seno de la Mesa de Diálogo para que en todo caso las carpas no cortaran las calles antes del 12 de marzo evitando así que en 2025 las primeras salgan a las calles el 4 de marzo. Fuset recuerda que en las Fallas de 2020 se demostró que la actividad fallera del fin de semana previo a la fiesta era posible sin unas instalaciones que en 2025 cortarían las calles sin tener uso durante más de una semana.

Compromís haciendo su balance de Fallas. / Levante-EMV

Lamentan que aparte de la salida de las carpas, Català haya avanzado también la instalación de buñolerías, y puestos de venta de alcohol y cocinas con humos en las calles. En ese sentido Compromís propone aprovechar el estudio de impacto económico –encargado por el gobierno progresista y presentado recientemente– para redefinir las ayudas municipales a las fallas. Fuset explica “reclamamos que en 2025 se reduzca notablemente la dependencia de las comisiones falleras de los ingresos generados por la venta de alcohol o barbacoas en la calle, a cambio de un aumento de las ayudas municipales a las líneas de subvención que creamos como la pirotecnia o las bandas de música”.

El concejal de Compromís explica que "el ayuntamiento debe contribuir a esta transición económica de la fiesta que servirá también para reducir notablemente las molestias en las calles y ganar en convivencia". Al respecto, Fuset recuerda que el gobierno de Joan Ribó limitó el número máximo de puestos y metros lineales y propone ahora un nuevo avance a cambio de un incremento de la financiación municipal.

ARTISTAS FALLEROS

Compromís ha insistido también en la necesidad de recuperar la Mesa con los Artistas Falleros suprimida por el gobierno de Català ante la evidente crisis en el sector. Y apuntó a dos posibles propuestas para abordar en ella de forma dialogada. Por un lado, consensuar un incremento progresivo de los presupuestos mínimos dedicados a los cadafales falleros para participar en el concurso de JCF y obtener ayudas municipales. Fuset defiende que estos incrementos se consensúen entre comisiones y artistas y se produzcan de forma escalonada para garantizar la capacidad de adaptación de las comisiones falleras y salvaguardar el trabajo de los artistas falleros.

Por su parte, el concejal valencianista también ha vinculado la subvención municipal para el diseño y construcción de las fallas a la necesaria transición ecológica de la fiesta. Recuerda que el gobierno de Català ha recortado este año las ayudas frente a las de 2023 y ha insistido en primar a aquellas comisiones y artistas que abandonen el corcho blanco derivado del petróleo.

Fuset explica que sería necesario que en plena Capital Verde Europea se hiciera público ya un incentivo económico para que las Fallas 2025 dieron un paso más en la descarbonización de la fiesta como ya se hace en las fallas municipales en las que la sustitución del corcho derivado del petróleo se ha descartado.

Tasa turística

Fuset considera que la recuperación de la tasa turística descartada por PP y VOX podría contribuir a estos objetivos así como mejorar notablemente servicios públicos como la limpieza, la seguridad y el transporte público.

Fuset también ha hecho referencia a la necesidad de avanzar en el control de los petardos por parte de particulares y lamentó la falta de pedagogía municipal sobre algunos términos introducidos en el bando fallero en años pasados. Así recuerda que sobre el papel ya existe limitación de horarios y espacios acotados pero que el ayuntamiento debe hacer más esfuerzos para su control. En términos similares recuerdan que desde 2019 el consumo de alcohol en vía pública –permitido sólo durante fiestas– está autorizado sólo en las zonas de actividades falleras, lo que debería aprovechar la Policía Local para un mayor control del botellón.