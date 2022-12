Ver solo a los pacientes con cita y tener sustitutos, demandas de los médicos para ir a la huelga

El preaviso para que los médicos de la sanidad valenciana vayan a la huelga en enero está presentado y las puertas al diálogo están abiertas. Aún así todavía no hay fecha para la negociación, que no va a ser fácil. Sobre la mesa, el sindicato médico CESM (convocante de los paros) ha puesto 47 demandas aunque como ellos mismos han reconocido las hay en las que podrán ceder más y otras en las que trazarán una línea roja, como es la situación de los facultativos de Atención Primaria. Para ellos, piden agendas cerradas y que no vean a pacientes sin cita (un máximo de 26 citas al día) además de sustituciones de todas las ausencias. En estos dos puntos se puede resumir, realmente, la problemática de los centros de salud en estos momentos.