Entre el ruido por la cercanía de las elecciones con los habituales choques entre partidos, la falta de acuerdos más básicos para renovar los órganos constitucionales, la degradación institucional y los ecos de sucesos exteriores como los de Brasil (con reminiscencia al ocurrido dos años atrás en el Capitolio), la política parece abocada a ser el torbellino que impulsa el mal llamado de la polarización. Sin embargo, la entrega del XXXI Premio Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta se convirtió ayer en una reivindicación de todo lo contrario.

"El papel de la política es garantizar la convivencia". La frase la pronunció el expresident de la Generalitat Joan Lerma quien se encargó de leer el discurso en nombre de los premiados de este año, la comisión redactora del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Su intervención fue entre la defensa de la política como solucionador de problemas y el aviso a los representantes públicos presentes, con Ximo Puig y Alberto Núñez Feijóo, presidente del jurado en esta edición, presentes en un Palau de la Generalitat abarrotado de autoridades civiles, políticas y económicas.

Ese trabajo y "compromiso" para alcanzar un "punto de encuentro" fue lo que se valoró el pasado 16 de diciembre por parte del jurado para decidir que, en el 40 aniversario de su aprobación cumplido en 2022, el premio de esta edición recayera en los impulsores de la norma básica autonómica de los valencianos. "Podemos estar orgullosos de lo que en su día hicimos", reflexionaron por su parte los galardonados con la distinción en las manos y los aplausos del público.

En nombre de todos ellos fue Lerma el encargado de hablar. Así, resaltó al recoger el premio la "voluntad de integración" del Estatut d'Autonomia tras recordar las "dificultades evidentes" que vivieron entonces con el fin de "consolidar el proceso autonómico", así como las "reticencias" de "muchos sectores" de la sociedad. Porque el éxito que se reivindica de la política no es que no existan pulsiones distintas, sino que estas no acaben por romperlo todo.

Lerma manifestó que pese a los "muchos problemas" que se encontraron en el proceso, "la voluntad de integración clara se cumplió". "Y eso es lo que agradecemos y el reconocimiento que hoy la Fundación Profesor Manuel Broseta nos ha hecho", añadió. En este punto, aseguró que el profesor Broseta "siempre" tuvo su "admiración", a quien describió como una persona "defensora de la democracia". "Lo que representa su fundación es la voluntad de convivencia y la democracia pacífica entre todos los ciudadanos, muchos de los cuales pensaban diferente", resaltó.

En este sentido, insistió que "ese es el papel de la política, y no hacer puentes y carreteras, que eso todo el mundo lo sabe hacer, sino garantizar y hacer posible que haya convivencia, lo demás lo puede hacer cualquiera". El expresident destacó la negociación que propició "el acuerdo entre las principales fuerzas políticas" y valoró la "voluntad real de integración" de las distintas sensibilidades, una posición que enmarcó como "garantía de convivencia". "Es lo que procuramos hacer, ha durado 40 años y prácticamente casi todas las fuerzas políticas han podido gobernar con él", recalcó.

"Fortalecer" el autogobierno

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, destacó que con este homenaje al legado político de la comisión redactora del Estatut este Premio Convivencia "enaltece los tres materiales que forjaron el autogobierno valenciano", que hoy España "necesita fortalecer", y que son "la confianza, con más respeto a las instituciones, el diálogo, base fundamental indiscutiblemente de la democracia, y la concordia, incompatible con vetos y con la fronterización".

Puig ha pedido en este sentido "menos tensión y más colaboración", porque, ahora, ha recalcado que lo que corresponde "es construir" y ha añadido que existe una "dimensión práctica de la convivencia autonómica" que se asienta en la igualdad. El jefe del Consell ha recalcado además que este premio "constituye un homenaje a Manuel Broseta, que pagó, con su vida, las ansias de la libertad". "Hoy lo recordamos a él y recordamos también la manera en que la sociedad española fue capaz de sofocar el incendio fanático del terrorismo", ha expresado.

El responsable autonómico rechazó los "fanatismos y populismos" que, ha advertido, hoy "ensombrecen el horizonte" junto con la "intransigencia". "Es la responsabilidad la que apagará las hogueras de los populismos y la que protegerá la convivencia con igualdad; los populismos intentan quebrar la sociedad, y eso no lo queremos volver a ver", defendió. Por ello, reivindicó que entre "tanta polarización, es vital que cada uno aportemos nuestra parte al mayor legado de Broseta: la convivencia", porque "ese espíritu constructivo ha forjado nuestra mejor versión colectiva".

"Responsabilidad de no olvidar"

El presidente del jurado y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó "la responsabilidad de no olvidar y de que no se pierda la memoria de los que lucharon para ser hoy lo que somos", entre ellos Manuel Broseta, a quien ha incidido en que esta causa "le costó la vida" y ha considerado que es "de justicia" valorar "su legado".

Así, aplaudió el papel de la Fundación Broseta para "reivindicar unos valores casi revolucionarios" hoy en día, como "la convivencia, la concordia, la unión o la sociedad". "Hoy disfrutamos de la mejor época de este país" ha recalcado, al tiempo que ha apostado por "disfrutar las bondades de nuestro tiempo" pero también a "recordar la fatiga, el compromiso diario y la sensación de constante riesgo de aquellos que contribuyeron a que hoy podamos disfrutar de un país, una democracia y unas instituciones de las que nos debemos enorgullecer".

"Si hoy vivimos en el Estado más descentralizado de Europa es gracias a las personas de la comisión redactora del Estatut y a Broseta", expresó y resaltó que la construcción del estado de las autonomías "era el más difícil y complejo problema político". "El camino no fue sencillo pero el resultado se puede calificar de historia de éxito, pese a que algunos intenten desacreditarlo y pretendan reescribir la historia de forma descontextualizada", advirtió.

Feijóo destacó que el premio Convivencia es una manera de "rendir tributo" a la Constitución del "gran país" que es España, así como a sus "raíces institucionales y valores que lo inspiraron". También ha felicitado a los miembros de la comisión redactora del Estatut: "Son la expresión del orgullo que podemos sentir como sociedad, caminaron para ir más lejos y antepusieron a sus posiciones la voluntad de trabajar para defender su tierra y dejar un pasado que necesitábamos dejar atrás". "Jamás olvidemos lo que construyeron porque es lo que somos", ha pedido.