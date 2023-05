El pasado 15 de mayo tuvo lugar la primera reunión del Consejo Asesor del Plan Recupera-t Vall d’Ebo, del que formo parte, junto a personas vinculadas al medio rural de la zona por diversos motivos, y mi impresión es francamente satisfactoria. Es tarea fácil acusar a la política de una visión de corto plazo y eso no debería ser válido en ningún tipo de decisión, pero menos todavía en lo que tiene que ver con la prevención de los riesgos Naturales. Muchas de las acciones enfocadas a esa prevención pueden no llegar a verse funcionando por el dirigente político que las ha impulsado, porque el evento no se llegue a producir durante su legislatura de cuatro años y pueden ser rentabilizados políticamente años después por alguien que pudo oponerse en su momento porque los consideraba “chiringuitos” o porque cree que la solución es siempre oponerse a todo lo que haga el gobierno. Cuando criticamos a los políticos deberíamos entender el contexto en el que se mueven y ser capaces de explicarles a ellos y a sus votantes que hay cosas que están por encima de la lucha política. En el caso concreto de los incendios forestales es mucho más visible a corto plazo hablar del dinero gastado en extinción, aunque sea mucho más rentable económica y socialmente adoptar medidas como las que plantea y puede plantear este plan de recuperación y prevención integral. Todos los que asistimos a esta reunión y formamos parte de este comité, de forma absolutamente desinteresada, planteamos a la representante de la Generalitat, la Directora General de Políticas Públicas, ideas que no tienen que ver muchas veces con grandes inversiones sino con la aplicación de medidas prácticas y con la simplificación de trámites burocráticos. Es una buena idea que la administración sea capaz de escuchar a los que tienen que gestionar el territorio para que las medidas estén adaptadas a circunstancias tales como un minifundismo que mantiene vivo el mosaico agroforestal necesario para evitar macroincendios forestales y espero que pase lo que pase hoy se sigan buscando soluciones de este tipo.