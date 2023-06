Unas conversaciones que han venido precipitadas y que han de resolverse en pocas semanas tras el adelanto de las elecciones generales (que serán el 23 de julio) que anunció Pedro Sánchez el día siguiente de los comicios autonómicos. Poco margen y muchas formaciones con las que acordar. Era un reto en sí mismo que, en la Comunitat Valenciana, se ha querido llevar con la mayor discreción posible pero que se ha enturbiado desde el inicio por los reproches de dirigentes de la formación morada y figuras cercanas a los órganos dirigentes nacionales, como Pablo Iglesias a coaliciones como Compromís.

Podem, en la Comunitat Valenciana, guardaba silencio y no hacía ninguna declaración pública: "hay que ser discretos". Una discreción, denuncian personas del partido, que se ha extendido a la militancia. Por eso, ante la "falta de información, transparencia y participación", una parte de las bases moradas en la Comunitat Valenciana han escrito un manifiesto en el que muestran su malestar por la desinformación que sufren las bases del partido y en el que piden primarias, según ha adelantado el diario Información, del mismo grupo que Levante-EMV y que ha podido contrastar este periódico.

En el escrito, al que se han adherido más de una treintena de personas, reclaman saber en qué punto están las negociaciones con Sumar, transparencia y sobre todo participación, un proceso de primarias para confeccionar las candidaturas que saldrán en las tres circunscripciones valencianas. "Queremos que se elija a los candidatos desde las bases y que nos digan en qué estado están las negociaciones. A día de hoy no sabemos nada. Nada de nada. Después de haber confiado en el partido en la campaña nos hemos pegado un batacazo impresionante y es lógico que hay malestar. Hemos confiado en una campaña que se ha hecho en clave madrileña y no se ha centrado en todo lo que se ha hecho aquí", afea uno de los firmantes.

El escrito es especialmente duro con la dirección de Podem País Valencià, que dirigen desde hace tres años Pilar Lima y Carles Fons. En primer lugar, muestra su preocupación por el "devenir de la organización en el ámbito territorial autonómico". Acusan a la dirección de "abandono constante a los círculos locales" y de haber configurado las candidaturas del 28M "a espaldas de la militancia".

Carles Fons: "No somos nosotros quienes hemos puesto obstáculos a hacer primarias"

Carles Fons, secretario de Organización de Podem PV, explica a este periódico a raíz del escrito que se ha divulgado y que firma la militancia morada, que "ese escrito no sale de ningún ámbito de la estructura de Podem, no está firmado por nadie y no ha llegado a la dirección". Señala Fons que los firmantes no se han dirigido a la ejecutiva del partido para trasladar este malestar y defiende que las primarias son "una herramienta fundamental y fundacional de este partido y las hemos utilizado para formar las candidaturas de todos los municipios". "Las primarias están en la base de la forma de hacer política de Podem y no hay ningún órgano que esté por encima del resultado de unas primarias". Eso sí, si no se hacen en el proceso de Sumar, no es por ellos, comenta Fons. "Hemos planteado primarias para el proceso de Sumar. No somos nosotros los que hemos puesto obstáculos ni hemos gestionado el tiempo, que ha venido de golpe".

Por otra parte, el dirigente de Podem opina que este escrito "es un intento de obstaculizar las negociaciones con Sumar". "Si hubiera una voluntad proactiva para modificar los procesos internos, el manifiesto se hubiera dirigido a la ejecutiva o estaría vinculado a órganos del partido". Además, señala, "se hacen afirmaciones que no coinciden con la realidad e intentan obstaculizar las negociaciones".

Respecto a la asunción de responsabilidades, Carles Fons defiende que todavía no se ha podido procesar los resultados del 28M: "al día siguiente convocaron las generales y estamos en otro proceso".