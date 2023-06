Escuchar. Para aprender, para conocer y para descubrir nuevos puntos de vista. Con la voz como arma, eWoman regresó a València para visibilizar de nuevo el papel de mujeres relevantes en la sociedad. Lo hizo a través de ejemplos, con el testimonio de cuatro de ellas —también hubo espacio para la mirada masculina—, una muestra de los avances en favor de la igualdad y de cómo la sociedad valora la diversidad y sus múltiples beneficios.

Ellas fueron las protagonistas y servirán de ejemplo a miles de niñas que, a partir de ahora, se plantearán ser científicas, investigadoras, profesionales del sector financiero o catedráticas. «Si nosotras lo conseguimos naciendo en los 80, qué no podrán lograr las niñas de hoy», afirmó Ángela Pérez, una de las ponentes de eWoman 2023.

El evento —organizado por Levante-EMV, con la colaboración de CaixaBank, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) y Farma13— se celebró el pasado jueves en el centro de innovación Las Naves de València. Conducido por la periodista Silvia Tomás, la cita contó con el testimonio de Ana Luján, directora del centro de banca privada ‘all in one’ València de CaixaBank; Elisabeth Arrojo, oncóloga, investigadora y directora médica de Inmoa; Ángela Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Health in Code; Xaro Benavent, coordinadora del proyecto Girls4stem de la UV; y Gonzalo Belenguer, director de Redit.

Las cinco relataron su experiencia profesional plagadas de anécdotas, vivencias personales, miedos, retos, sueños, retos y, sobre todo, con logros. Trabajo, constancia y dedicación; tres palabras repetidas por todas las ponentes y que, sin duda, marcarán la hoja de ruta de aquellas que quieran seguir sus pasos. El camino hacia la diversidad, la unión de sus voces, conduce, en palabras de Luján, «a diferentes discusiones, mejores decisiones y mejoras en todos los aspectos».

Antes de darles voz, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, fue la encargada de realizar la apertura institucional de eWoman. Bernabé reivindicó la necesidad de que haya más mujeres en los puestos de dirección, que servirán «para ayudar a subir a otras», y recalcó que las historias como las de las mujeres presentes en el evento son «imprescindibles» sobre todo en momentos como el actual, que calificó como «un tanto convulsos, especialmente para las mujeres».

Cinco historias inspiradoras

La primera en alzar la voz fue Ana Luján de CaixaBank. Su ejemplo reflejó el aprendizaje ante las situaciones propuestas por una larga trayectoria profesional. Tras conseguir sumergirse en el entorno financiero, ha evolucionado gracias a los cambios sucesivos propuestos por su empresa. «Salir de la zona de confort es difícil, nos cuesta. Pero cuando sales, merece la pena», explicó.

Otra de las lecciones se la ha dado el trabajo en equipos heterogéneos. Según relató, «no es cuestión de género sino de talento. Todos somos complementarios y aportamos diferentes tipos de expresión». Por eso, el mensaje principal que quiso transmitir fue que «la fuerza radica en las diferencias, no en las similitudes». En la diversidad, el eje central de la octava edición de eWoman.

El turno de la oncóloga e investigadora Elisabeth Arrojo resultó muy emotivo. La doctora explicó cómo la enfermedad de su madre se convirtió en el principal acicate para convertirse en una reputadísima oncóloga protagonista en tratamientos pioneros contra el cáncer. «Los sueños se cumplen. Se hacen realidad cuando nos inspiramos y hacemos algo», aseguró.

El valor del fracaso se personificó de la mano de Ángela Pérez porque, aunque en España no sea una experiencia valorada, sí lo es en muchos otros países porque del fracaso se aprende. «La vida me dio una segunda oportunidad —, esgrimió—. Existen». Después de dedicar su vida en el desarrollo de una de las primeras biotecnológicas de España, se quedó sin trabajo y con un préstamo personal de 200.000 euros al introducir a un socio «con no muy buenas intenciones». «Sabíamos de secuenciación genética, pero de nada más», confesó. Se permitió llorar pero sólo dos únicas semanas, antes de volver a empezar y fundar Health in Code que, en la actualidad, da trabajo a 215 personas y factura 44 millones de euros.

Por su parte, el director de Redit, Gonzalo Belenguer, reivindicó el poder de «Innspiradoras», una plataforma social en la que numerosas mujeres comparten sus historias, que se convierten en referentes para otras tantas mujeres. «No podemos desperdiciar el talento de la mitad de la población», insistió.

Visibilizar el trabajo de las mujeres científicas es la base del proyecto Girsl4stem, impulsado por Xaro Benavent y otras profesoras de la Universidad de València. Comenzaron tras comprobar que «había menos alumnas en las carreras tecnológicas que en nuestra época de estudiantes». Han conseguido embaucar a más de 240 profesionales STEM para ponerlas de ejemplo. «El objetivo es que conozcan sus profesiones, sepan en qué consiste su trabajo y cómo han llegado allí», relató. Para ello, Girls4stem involucra tanto al profesorado como a las familias de las niñas de primaria y secundaria.

La jornada eWoman se cerró con un taller de coaching a cargo de Cambyo; un ejercicio para interactuar y conocerse a uno mismo.