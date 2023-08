La Comunitat Valenciana es la sexta que más accidentes provocados por animales registró el pasado año. En total se contabilizaron 1.379 siniestros que registraron daños materiales en vehículos. De ellos, 51 provocaron daños personales, incluyendo seis traslados a hospitales por el carácter grave de las heridas. Ninguno de los ocupantes de los vehículos falleció, lo que libera al territorio valenciano de una lista negra que se ha vuelto a poner en el debate después de que, días atrás, dos jóvenes de Lugo murieran tras chocar su vehículo con un jabalí.

La estadística de accidentes de la DGT, a la que ha tenido acceso Efe, sitúa a la Comunitat Valenciana ligeramente por encima de lo que le correspondería por la propia extensión del territorio (es la octava autonomía por kilómetros cuadrados, aunque Cataluña no ha facilitado sus datos) y estaría condicionada por la existencia de numerosas zonas montañosas, el vivero de una especies que, a causa de la sobrepoblación, acaban abandonando sus habitats y acaban en las carreteras, donde son atropelladas.

Accidente por el golpe o por esquivar

En el caso de la Comunitat Valenciana, esta cifra supone un veinte por ciento más que el pasado año y está muy por encima de las cifras prepandemia, en la que no se llegaba al millar de accidentes. Los jabalíes son la especie que ha estado implicada en más accidentes con mucha diferencia -más de tres cuartas partes de los incidentes- habida cuenta de que la presencia de otras especies grandes -cabras montesas, corzos, ciervos...-. Otras especies de menor tamaño -perros, zorros, erizos, tejones, conejos...- no siempre son registradas al no generar daños materiales tan grandes. Aunque para la siniestralidad también son situaciones de riesgo, puesto que los accidentes de vehículos no sólo se provocan por el choque directo con el animal, sino por tratar de esquivarlos.

Y 2023 empezó con el atropello de un toro

La siniestralidad en las carreteras valencianas en el año 2023 no pudo empezar de forma más espectacular cuando, en las primeras horas del 1 de enero, una mujer embistió con su vehículo a un toro de 300 kilos que permanecía perdido desde hacía semanas y que apareció en la autovía A7 a la altura de Massalavés. Un accidente que dejó el coche totalmente destrozado pero que, milagrosamente, no provocó daños a la conductora.

El año pasado, más de 35.000 en toda España

Aunque los accidentes con personas fallecidas en los que hay animales implicados son pocos (uno solo el año pasado), la cifra total de estos siniestros, que en su mayoría solo provocan daños materiales, es muy elevada: 35.156 se produjeron en las carreteras interurbanas españolas, aunque en esta cifra no se incluyen, como queda dicho, los siniestros de este tipo ocurridos en Cataluña ni en el País Vasco, con competencias propias en materia de tráfico.

El crecimiento exponencial de accidentes con animales salvajes, unido a la presencia de los mismos en espacios urbanos -incluyendo este verano los dos heridos que provocó dos heridos en plena playa de El Campello- ha provocado la apertura de nuevos debates, como la necesidad de nuevos seguros de automóvil o el clamor por parte de la comunidad cazadora para intervenir en el control de las especies.