⚠️ Atesa l'alerta meteorològica🟠 prevista per l'@AEMET_CValencia ⛈️, hui els parcs i #JardinsVLC amb tanca perimetral romandran tancats i no obriran al públic 🌳.

▶️ Recomanem evitar zones arbrades i circular amb precaució per les voreres amb arbrat. ☔

🚧 #CierredeParques #DANA pic.twitter.com/TRtmLX8lgv