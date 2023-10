La exvicepresidenta del Consell y referente político de Compromís, Mónica Oltra, vuelve a ejercer como abogada y mediadora. Así lo ha anunciado la propia Oltra en sus redes sociales: "Vuelvo a combatir las injusticias desde la abogacía y a contribuir a la justicia y la paz sociales a través de la mediación", anuncia, junto a una fotografía de ella misma en la que se presenta como profesional del derecho.

La que fuera líder de Compromís acompaña este mensaje con una fotografía en la que porta una camiseta de la activista Angela Davis con la frase 'No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar'. Además, difunde una dirección de correo electrónico con la que contactar con ella para ejercer de mediadora.

Mónica Oltra dejó la política hace un año y cuatro meses a raíz de su imputación por una supuesta investigación paralela en la Conselleria de Igualdad que dirigía sobre el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por parte de su exmarido, educador social, que fue condenado a cinco años de prisión por estos hechos.

En su declaración ante el juez, Oltra negó que ordenara abrir esa investigación paralela a la judicial y afirmó que se enteró de los abusos el 4 de agosto de 2017, cuando recibió una notificación judicial en su domicilio, con lo que aseguró que desconocía el trabajo que habían estado haciendo los técnicos de su departamento desde el febrero anterior, cuando la víctima, que entonces tenía 14 años, denunció los hechos.

Hace unas semanas, el Juzgado de Instrucción 15 de València levantó el secreto parcial de las actuaciones que pesaba sobre el caso tras analizar el Grupo Técnico Operativo de la Policía más de 48.000 correos del equipo de Oltra y personas relacionadas con la joven en el tiempo en que sucedieron los hechos, sin que consten indicaciones delictivas sobre la actuación en el departamento. Para el próximo 13 de diciembre está citada a declarar, en calidad de testigo, la víctima de los abusos sexuales del exmarido de Oltra. Previamente, el 8 de noviembre, deberán comparecer a declarar en calidad de investigados el exjefe de gabinete de Oltra, Miquel Real, y el exsubsecretario de la Conselleria Francesc Gamero.