La agencia de calificación de riesgo Standard and Poor's ha mejorado la perspectiva de 'rating' (evaluación de riesgo crediticio) de la Comunitat Valenciana de estable a positiva. La agencia, una de las más destacadas del sector, estima para tomar esta decisión que los Presupuestos de la Generalitat para 2024, los primeros del nuevo Consell de Carlos Mazón, tienen un enfoque más "realista" y "prudente" tanto por las medidas sobre el gasto como por la previsión de ingresos.

El cambio de perspectiva es un mensaje a los mercados financieros y da la posibilidad de que la Comunitat Valenciana mejore esta calificación en el plazo de dos años. Además del proyecto financiero, Standard and Poor's destaca que el nuevo panorama estatal podría beneficiar a la Comunitat Valenciana tanto por la absorción de una parte de su deuda dentro de los acuerdos que ha firmado el Gobierno de España con sus socios de investidura como la perspectiva de un cambio de la financiación autonómica que incrementaría sus ingresos.

"Revisamos nuestra perspectiva de estable a positiva", señala la agencia de calificación sobre la Generalitat, y añade: "Las perspectivas positivas reflejan la posibilidad de mejorar el desempeño presupuestario y la deuda durante nuestro horizonte de pronóstico de dos años". Este cambio de calificación se debe, según desgrana en el informe, a dos puntos: los efectos que podrían tener sobre la Comunitat Valenciana los pactos para investir a Pedro Sánchez y la elaboración de un presupuesto por parte del Consell "más realista".

"El nuevo gobierno regional ha gestionado con mayor prudencia el presupuesto de 2024", explica el informe de S&P. En este, detalla que la gestión financiera anterior "decidió aumentar materialmente el gasto con el objetivo de converger hacia niveles nacionales en servicios públicos clave", lo que provocó "grandes brechas presupuestarias". Sin embargo, la agencia entiende que con el cambio en el Consell "la actual administración ha puesto fin a esta práctica con un enfoque presupuestario que consideramos más realista".

"Buena dirección"

Standard and Poor's señala que el nuevo Gobierno "sí incluye en sus presupuestos algunas reclamaciones específicas al Gobierno central que pueden no materializarse" (no lo menciona, pero las cuentas incluían, entre otras, la partida del pago sanitario por desplazados de otras autonomías por 900 millones), pero indica que "con prácticas de gestión financiera más prudentes" y "mayores ingresos del sistema de financiación" podrían llevar a la Comunitat Valenciana a "una mejora de los déficits operativos".

"El Consell va en la buena dirección", ha indicado la consellera de Hacienda, Ruth Merino, tras conocer el informe. Merino ha destacado que el enfoque "prudente y realista" a la hora de elaborar en el Presupuesto de la Generalitat para 2024, unida a las medidas de control de gastos, lanza "un mensaje de confianza sobre la gestión rigurosa de los recursos públicos que va a realizar este Consell".

Pero más allá de los presupuestos, el informe de S&P incide en el impacto que podrían tener los pactos de investidura en la Comunitat Valenciana sobre la quita de la deuda y la reforma de la financiación. Sobre esta, la agencia de calificación señala que la Comunitat Valenciana "podría ver un aumento de sus recursos si el Gobierno central acepta abordar la infrafinanciación mediante transferencias recurrentes adicionales". Esto se encuentra en el pacto entre el PSOE y Sumar y Sánchez se comprometió a ello en su discurso de investidura.

No obstante, la agencia asegura que "sin subvenciones recurrentes adicionales del Gobierno central para abordar la falta de financiación de Valencia, la región no podrá equilibrar su presupuesto". No es la única medida que la agencia de calificación señala en relación con los pactos y su impacto en las arcas autonómicas. Así, indica que la Comunitat Valenciana "podría beneficiarse de una absorción de deuda por parte del Gobierno central".

"Podría conducir a mejoras"

El PSOE y ERC acordaron una quita del 20 % para Cataluña de la deuda generada por la crisis económica de 2009 a 2017. En su discurso de investidura, Sánchez aseguró que la medida se extrapolaría a todas las autonomías, aunque sin detallar cantidades. "De ser material podría conducir a mejoras financieras", añade el informe de Standard and Poor's sobre esta medida. Según los cálculos del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), la cantidad que se podría quitar la Comunitat Valenciana de la deuda al replicar el pacto catalán serían unos 9.600 millones, aunque reclama que vaya más allá e incluya otros 17.000 por infrafinanciación.

La mejora de la calificación de la agencia (que, no obstante, sigue alertando de una "carga de deuda muy alta" y de "altos niveles de estructurales de déficit") contrasta con el aviso de otra de las evaluadoras de riesgo hacia la situación política en España. Moody's (otra de las empresas destacadas) advierte del impacto negativo sobre el crédito soberano de España tras los acuerdos con ERC o Junts al señalar que "aumenta el riesgo político" y la "fragmentación política de la sociedad".

Asimismo, añade que medidas como la condonación de la deuda para Cataluña se tendrán que extender a todas las autonomías con un coste total que estima en unos 45.000 millones. Sobre esta subraya los beneficios que podrían tener estas autonomías en el corto plazo e indica a la Generalitat catalana como la principal beneficiada de esta operación, aunque también prevé concesiones positivas para la Comunitat Valenciana.