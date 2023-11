Sin "líneas rojas" y sin "acuerdos previos". Así ha asegurado este martes la portavoz del Consell, Ruth Merino, que acude el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la reunión con los grupos parlamentarios que conforman las Corts en busca de pactos en "cuestiones fundamentales para la Comunitat Valenciana" como la financiación autonómica, las inversiones o el agua con las que hacer presión en Madrid al tiempo que ha solicitado la presencia tanto de PSPV como de Compromís, algo que finalmente no se dará en el caso de los valencianistas.

Merino ha sorteado las peticiones del PSPV de situar como "línea roja" la relación con Vox y de dar "cobertura por acción u omisión" a quienes "promueven y participan" en los ataques a las sedes socialistas. El lunes, Ximo Puig pidió en una carta a Mazón "una actitud valiente ante estos hechos, no solo en la palabra, y que en ningún caso diera apoyo político (por acción o por omisión) a estos comportamientos". "No ponemos líneas rojas para hablar", ha replicado la también consellera de Hacienda tratando de incidir en las cuestiones planteadas por los socialistas.

De hecho, en esa misiva, Puig le comunicó al jefe del Consell que no acudiría a la reunión porque tenía la apertura solemne de la XV legislatura en las Cortes Generales (a lo que acude como senador) y que, en su lugar, irá la síndica del Grupo Socialista, Rebeca Torró, y el síndic adjunto Arcadi España. Este martes el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha comunicado que tampoco iría, aunque en su caso, no acudiría nadie de la coalición valencianista en sustitución.

Un gobierno "único"

No obstante, cuando compareció Merino no conocía que Baldoví no iría. "No vamos a hacer valoración de por qué no vienen, nos gustaría que vinieran, el presidente de la Generalitat tendió la mano a los grupos y sería importante que vinieran el presidente del grupo parlamentario [socialista, Ximo Puig] y el síndic de Compromís", ha señalado la portavoz del ejecutivo autonómico quien ha insistido en que el asunto para tratar en este encuentro lo considera "importante".

Entre los motivos que ha esgrimido Baldoví es la falta de una posición común en el Consell sobre la agenda valenciana, algo que la portavoz del Consell ha negado (antes incluso de que llegara esta acusación). "Este gobierno es un gobierno único, existe mucho diálogo y muchas acciones de gobierno que van a demostrar día tras día que existe unidad", ha señalado al ser preguntada si los dos partidos que componen el gobierno valenciano están de acuerdo en temas como la deuda donde los grupos han mostrado discrepancia en las Corts.