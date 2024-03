Una banda que componía letras para un programa escolar denuncia la "censura" de Educación

El grupo de música infantil Canta Canalla denuncia que Conselleria de Educación ha censurado sus letras para el programa l'Escola Canta. Así lo han hecho público los músicos a través de sus redes sociales.

L' Escola Canta lleva ya varios cursos de implantación y consiste en que Educación encarga una cantata de seis canciones infantiles a unos músicos, estos músicos las trasladan a los profesores y al final del curso los centros participantes la interpretan en un coro de manera colectiva, con el apoyo de una banda de música. El proyecto pretende fomentar el plurilingüismo y la expresión artística de los jóvenes.

El programa ha resultado ser un éxito en los centros en los que se ha implantado, y las actuaciones de los niños y niñas han reunido a cientos de personas en plazas o patios del colegio para escucharlas, con letras infantiles, pero que enseñan en valores como la igualdad de género, la empatía, el pacifismo o el ecologismo.

Acto de l'Escola Canta celebrado el año pasado en Picassent, con una gran asistencia. / A.P

Canta Canalla fue el grupo elegido para componer la letra de la nueva cantata para este año, acompañados de una pianista que pondría la música. Fueron contratados por la anterior Conselleria de Educación en manos de Compromís, que supervisó las canciones y aprobó la cantata para este año, pero tras perder las elecciones comenzaron las reuniones con la actual conselleria en manos del Partido Popular.

La letra no es "adecuada"

Fuentes de la dirección general de Innovación Educativa explican que no consideraron "adecuada" la letra de las canciones de Canta Canalla, y aclaran que se pagó el trabajo que estaba comprometido.

Aclaran que fue una decisión "técnica" ya que el grupo no aceptó los cambios en la letra que les proponían. Para no pagar otra vez, decidieron que el personal de conselleria con estudios en Música se encargara de la letra de las canciones, de nuevo aprovechando la composición musical.

Cuestiones políticas

"Nos dijeron que había algunas partes de la letra que no le gustaban, y que había ciertas cosas que los niños 'no iban a entender'. Al principio no vimos problema en retocar algunas cosas, pero al final fuimos comprobando que no les gustaba nada y querían cambiarlo todo y rehacerlo desde el principio", explican desde la banda.

Según los músicos, que se reunieron con responsables de conselleria "molestaban especialmente las referencias a la igualdad de género y al pacifismo". La banda llevaba un trabajo de varios meses para componer las 6 canciones y rechazó la propuesta de Conselleria de cambiarlas, así que pidió que les pagaran y decidió no continuar con el proyecto. La banda denuncia que han sido víctimas de censura por motivos ideológicos.

Actuación de l'Escola Canta celebrada el año pasado en Picassent. / A.P

Esto sucedió en febrero, y las actuaciones del programa l' Escola Canta se suelen hacer en mayo. Ante la falta de tiempo para contratar nuevos músicos, han sido funcionarios del servicio de innovación educativa de Conselleria el que ha creado una nueva letra desde cero. La música y el ritmo siguen siendo los mismos, pero cambia el contenido de las canciones.

Más censura a la censura

Con la cantata modificada y presentada a algunos centros, conselleria se ha encontrado con más contratiempos. Y es que el Ayuntamiento de Oropesa, en manos de Vox, Ciudadanos y PP, no ha considerado la letra de las canciones 'apropiada' y anunció que no participarán en el programa l'Escola Canta.

Finalmente el consistorio dijo 'sí' a las canciones, pero no se pagarán con fondos del área de cultura gestionada por Vox, sino con dinero de otra rama del ayuntamiento. El edil de cultura de la localidad Juan García (Vox) pidió eliminar esa partida por motivos ideológicos al considerar que el proyecto "adoctrina a los niños" ya que hay canciones centradas en la Agenda 2030.

El grupo denuncia un intento de volver medio siglo atrás, y reivindican que "hace 40 años algunos programas infantiles de máxima audiencia ya hacían cosas infinitamente más modernas que las nuestras y con ideas parecidas", poniendo como ejemplo el mítico programa de La bola de Cristal.

Dinero público en un cajón

Un componente del grupo denuncia que, pese a que Conselleria les ha pagado por sus 6 canciones (de las cuales utiliza el ritmo y la música) el hecho de no usar la letra implica que se ha usado dinero público "para guardar los resultados en un cajón". Añaden que "nos habría hecho mucha ilusión ver a 500 niños y niñas cantar nuestras letras y reír con nuestra propuesta escénica".

El grupo de música infantil concluye reivindicando que "habíamos hecho un café, pero han servido a los centros un descafeinado de sobre" y lamentan que "preferimos escribir cantatas y canciones para niños que redactar comunicados de denuncia".